Lunula: Das bedeutet der Halbmond auf unseren Fingernägeln

Bei manchen sieht man den Halbmond auf den Fingernägeln deutlich, bei anderen eher weniger. Genannt wird das auch Lunula (zu dt. „kleiner Mond“) – aber was bedeutet dieser eigentlich und welche Funktion hat er? KUKKSI verrät, was wirklich dahintersteckt.

Wir feilen oder lackieren sie – unsere Nägel sind jedoch noch viel mehr als ein Beauty-Gadget. Der Halbmond befindet sich auf unserem Nagelbett. Dieser ist nicht bei jedem auf dem Nagelbett gleich gut erkennbar, bei anderen dafür umso mehr. Und einige haben den Halbmond überhaupt nicht. Die Lunula ist der sichtbare Teil der Nagelmatrix, welche für das Nagelwachstum verantwortlich ist. Dort entstehen immer neue Hautzellen, welche das Keratin im Inneren bilden.

Das sagt der Halbmond über deine Gesundheit aus

Eine direkte Funktion hat der Halbmond nicht. Wenn dieser nicht sichtbar ist, kann das bedeuten, dass man einen niedrigen Blutdruck hat. In der traditionellen chinesischen Medizin gilt der Nagelmond jedoch als Symptom für einige Krankheiten. Eine unsichtbare Lunula kann auf eine Stoffwechselerkrankung oder eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen.

Das bedeuten sichtbare Halbmonde auf den Fingernägeln

Bei einigen Menschen sind die Halbmonde auf den Fingernägeln gut sichtbar. Das spricht für eine gute Blutzirkulation im Körper und grundsätzlich ist man ein fitter Mensch. Doch auch bei einem zu hohen Blutdruck oder eine Schilddrüsenüberfunktion ist die Lunula auf den Fingernägeln gut sichtbar. Färbt sich der Halbmond blau oder rot, kann das auf eine Herz-Rhythmus-Störung hindeuten. Wenn zu viel Fluorid im Körper enthalten ist, können sich die Halbmonde eher bräunlich färben. Schwarze Halbmonde könnten ein Symptom für eine Schwermetallvergiftung sein.

„Die Lunula gibt Hinweise auf die Zirkulation in unserem Körper", sagt Heilpraktiker Valentin Kirchmann gegenüber ELLE. „Wer große Lunulae hat, ist wahrscheinlich ein sehr vitaler Mensch. Kleine Lunulae sprechen eher für einen zurückgezogeneren Charakter", so der Experte weiter. Ein kleiner Tipp zum Schluss: Wenn die Lunula nicht sichtbar sind, ist das erstmal kein Grund zur Panik. Denn manchmal verstecken sich die kleinen Halbmonde auch unter der Nagelhaut. Wenn du dir unsicher bist oder dich generell krank fühlst, suche lieber einen Arzt auf.