Luise (†12) wurde von ihrer besten Freundin getötet!

Es ist ein Fall, welcher schockiert: Die 12-jährige Luise wurde von zwei gleichaltrigen Teenagerinnen getötet. Es soll sich dabei um zwei Klassenkameradinnen gehandelt haben. Die eine Täterin soll sogar ihre beste Freundin gewesen sein.

Infolge „zahlreicher Messerstiche“ und massivem Blutverlust ist Luise verstorben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Zwölfjährige wurde aus Rache getötet, heißt es weiter. Die beiden Täterinnen sind in der Obhut des Jugendamtes. Eine Strafe oder sogar Inhaftierung droht ihnen jedoch nicht, da sie noch minderjährig sind und das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

Die Täterinnen seien „außerhalb des häuslichen Umfelds“ untergebracht wurden. „Der Kontakt zur Familie ist aufgrund des jungen Alters der Mädchen für die Entwicklung einer gelingenden Unterstützung sehr bedeutsam und wird insofern unterstützt“, heißt es. Die Täterinnen haben weiterhin Kontakt zu ihren Eltern, aber besuchen ihre alte Schule in Freudenberg nicht.

Die Mörderin von Luise war ihre beste Freundin

Dass sich das Opfer und die Täterinnen kannten, war bereits bekannt. Wie nun die Bild-Zeitung berichtet, soll eine Täterin die beste Freundin von Luise gewesen sein, welche sie auch umgebracht haben soll. Die 12-Jährige habe bei ihrer besten Freundin übernachtet – später kam die zweite Täterin hinzu. Die Mädchen gingen in ein Wald – dort kam es dann zu der schrecklichen Gewalttat. Die beiden Täterinnen kehrten dann in das Haus der besten Freundin zurück. Die Täterin rief dann selbst bei den Eltern des Opfers an und habe gesagt, dass sie Luise nicht erreicht habe – dabei wusste sie zu dem Zeitpunkt, dass sie tot im Wald liegt. Die Eltern meldeten Luise dann als vermisst – einen Tag später wurde ihre Leiche im Wald gefunden. Die Suche nach Beweismitteln geht weiter. „Die Tatwaffe ist noch nicht gefunden", erklärte ein Sprecher. Mittlerweile bekannt ist, dass Luise durch 30 Messerstiche getötet wurde.