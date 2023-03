Luise (†12): So emotional war die Trauerfeier!

Ein ganzes Dorf steht seit dem brutalen Mord an Luise unter Schock! Freudenberg nahm Abschied von dem 12-jährigen Mädchen, welches von gleichaltrigen Teenagerinnen umgebracht wurde.

Familie, Freundinnen und Freunde, Schulkameraden sowie Lehrer – ein ganzer Ort hat Abschied von Luise genommen. Die engsten Verwandten und Freunde sind auf einer Trauerfeier für Luise zusammengekommen – diese wurde per Stream auch in der Schule von Luise übertragen. Pastor Thomas Iljeweski fand in der Evangelischen Kirche bewegende Worte.

„Wie sollen wir es fassen, was nicht zu fassen ist?“, fragt er zu Beginn seiner Rede. „Ihre unbändige Freude, ihr Lachen und ihr Toben – all das fehlt. Fehlt in ihrem Elternhaus, fehlt in der Klasse, fehlt in unserer Stadt“, sagt der Geistliche. Und weiter: „Wie gerne hätten wir sie begleitet in die Zukunft, wären gespannt gewesen auf Klassenfahrten, auf den ersten Freund, auf die Berufswahl und vielleicht die Gründung einer Familie. All das ist nun vorbei, bevor es angefangen hat.“

„Danke für die Zeit, die wir mit ihr hatten, die zwölf Jahre und die unzähligen schönen Stunden. Danke für die Bilder und Erinnerungen“, sagt Thomas Iljeweski. „Wir alle ringen um Fassung. Niemand von uns kann in Worte kleiden, was uns durch den Kopf geht. Aber wir sind zusammen. Wir halten zusammen. Wir lassen uns nicht los“, sagt er. Der Pfarrer blickt auch auf die Kindheit von Luise zurück: „Zwölf Jahre lang hatte sie ein wunderschönes Leben. Sie wuchs auf in der Geborgenheit einer liebenden Familie. Sie konnte sich freuen über manches Großartige und über hunderttausend Kleinigkeiten.“Im Namen der Familie von Luise bedankt er sich bei allen Teilnehmern der Trauerfeier. Dann wurde das Lied „Flugzeug aus Papier“ von Sarah Connor gespielt.