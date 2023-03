Luise (†12): Polizei findet schockierenden Hinweis bei ihrer Mörderin!

In dieser Woche gab es eine Trauerfeier für die getötete Luise nach Freudenberg. Nun wurden neue Details bekannt: Demnach könnten die Mörderinnen die Tat geplant haben. Die Suche nach der Tatwaffe wurde unterdessen eingestellt.

Die Hauptmörderin von Luise soll sich vor der Tat mit Strafmündigkeit befasst haben – zumindest habe sie áuf ihrem Handdy bei Google danach gesucht, wie RTL berichtet. Zudem meldet die Bild, dass die Tat bereits Tage zuvor geplant wurde – was gegen eine Tat im Affekt spricht. Die Täterinnen wussten offenbar also vorab, dass sie straffrei davon kommen. Denn eine Strafe würde erst ab dem 14. Lebensjahr drohen.

War der Mord an Luise geplant?

Luise wurde von den Täterinnen mit mehreren Messerstichen getötet – das Opfer wurde dann im Wald zurückgelassen. Die Suche nach der Tatwaffe haben die Ermittler vorerst eingestellt – unklar ist, ob diese die Mörderinnen verschwinden lassen haben. „Weitere Suchen sind derzeit nicht in Planung”, sagte Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss von der Staatsanwaltschaft Siegen. Man sehe nur noch wenige Möglichkeiten, die Tatwaffe zu finden. Sekbst Spürhunde und technische Geräte brachten keinen Erfolg.

So lief die Tat ab

Luise F. soll ihre Freundin (12)* im kleinen Ortsteil Hohenhain besucht haben. Sie waren befreundet, gingen zur selben Schule und verbrachten viel Zeit. Später kam die Komplizin dazu – die drei Mädchen gingen dann in einen Wald. Dort kam es dann zu der schrecklichen Tat – Luise wurde von den beiden Teenagerinnen getötet. Nach der tödlichen Messer-Attacke gingen die Mädchen wieder zum Haus der besten Freundin. Später gestanden die Mörderinnen die Tat. Der Fall von Luise bewegt ganz Deutschland. In dieser Woche fand eine Trauerfeier für das getötete Mädchen in Freudenberg statt – der Priester fand emotionale Worte. Die Täterinnen sollen den Ort verlassen haben und unterliegen der Obhut vom Jugendamt. Schon gelesen? Luise (†12): Das könnte den Täterinnen jetzt drohen!