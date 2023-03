Luise (†12): Emotionale Worte ihrer Eltern!

Ein ganzes Dort steht still: Nach dem schrecklichen Mord an Luise ist Freudenberg wie gelähmt. Zwei Teenagerinnen haben die 12-Jährige mit mehreren Messerstichen getötet. Ihre Eltern haben eine bewegende Traueranzeige online gestellt.

In der Siegener Zeitung haben die Angehörigen von Luise eine Traueranzeige mit emotionalen Zeilen veröffentlicht. „Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still“, schreiben ihre Eltern. Am kommenden Mittwoch (22. März) soll in der Evangelischen Kirche in Luises Heimatort Freudenberg eine Gedenkfeier stattfinden. Das enge Umfeld der Familie soll anwesend sein.

Bewegende Worte in Traueranzeige

„Trauer kann man nicht se­hen, nicht hören – man kann sie nur fühlen“, heißt es über der Todesanzeige. Links ist ein Foto von Luise zu sehen, daneben ihr Geburts- und Todesdatum. „Wir bitten sehr um Verständnis, dass die Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten“, schreiben ihre Angehörigen. Die Polizei kündigte an, die Trauerzeremonie schützen zu wollen, damit diese nicht gestört wird. Es gebe ein Kondolenzbuch für alle Trauernden.

Seit der grausamen Tat steht ganz Freudenberg unter Schock. „Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen. Ich habe für heute Trauerbeflaggung angeordnet“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke laut RTL. Zwei Teenagerinnen hatten Luise mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Die eine Täterin soll ihre beste Freundin gewesen sein, mit welcher sie davor noch viel Zeit verbracht hat. Die Täterinnen befinden sich derzeit nicht mehr in Freudenberg und haben die Stadt verlassen. Bestraft werden können sie nicht, da sie noch nicht das 14. Lebensjahr erreicht haben und somit noch nicht strafmündig sind. Schon gelesen? Luise (†12): Machte TikTok-Streit die Mädchen zu Mörderinnen?