Luise (†12): Das könnte den Täterinnen jetzt drohen!

Seit dem brutalen Mord an Luise steht ganz Freudenberg unter Schock. Zwei Teenagerinnen haben die 12-Jährige umgebracht. Bestraft werden können die Mörderinnen nicht – jedoch könnte ihnen Schadenersatz drohen.

Die Mädchen, welche Luise töteten, haben Freudenberg verlassen. Sie sollen laut Medienberichten engen Kontakt zu ihren Eltern haben. „Sie sind in einer Einrichtung der Jugendhilfe, möglicherweise in einer Psychiatrie“, sagt Amtsrichter Thorsten Schleif laut der Bild-Zeitung. „Ob sie in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden, hängt davon ab, ob von ihnen eine Fremd- oder Eigengefährdung ausgeht“, erklärt er weiter.

Laut dem Experten werden die Täterinnen keine neue Identität bekommen. Wahrscheinlicher ist jedoch ein Umzug in eine andere Stadt. „Es bedarf jahrelanger Therapie, um so ein Verbrechen zu verarbeiten“, sagt Kindertherapeutin Miriam Hoff. Dass die beiden Mädchen bald in ihr normales Leben zurückkehren werden, glaubt sie nicht.

Die Täterinnen könnten Schadenersatz zahlen

Strafmündig sind die beiden Täterinnen nicht. Erst ab dem 14. Lebensjahr kann man bestraft werden – dieses Alter haben die Mädchen noch nicht erreicht. Dennoch können die Mädchen belangt werden. Die Opfer und ihre Angehörigen können Schmerzensgeld nebst Schadensersatz einklagen. Denn im Zivilrecht gilt diese Altersgrenze laut Medienberichten nicht. Die Fürsorgepflicht bei Verbrechern im Kindesalter übernimmt das Jugendamt. Sollten die Täterinnen Schadenersatz zahlen müssen, hält ein solcher Titel 30 Jahre und werden dann zur Kasse gebeten, sobald sie Geld verdienen.

Dass man in Deutschland erst ab 14. Lebensjahr bestraft wird, hat auch seine Gründe. „Zwischen 12 und 16 ist man in einer Entwicklungsphase", so Strafrechtler Alexander Stevens in der Bild. „Bei starker emotionaler Belastung kann man nicht angemessen reagieren. Die sittliche und charakterliche Reifung ist verzögert", erklärt der Jurist weiter. Die beiden Mädchen hatten Luise mit mehreren Messerstichen getötet – die schreckliche Tat hat Freudenberg fassungslos gemacht. Für Luise soll es einen Trauergottesdienst geben.