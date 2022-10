Lucas Cordalis: So lief die Saison auf Mallorca!

Die Saison auf Mallorca neigt sich dem Ende entgegen. Und diese war besonders! Denn nach zwei Jahren Zwangspause platzte die Insel aus allen Nähten. Lucas Cordalis zieht jetzt ein Fazit der Saison.

Mallorca ist die Lieblingsinsel der Deutschen – das war vor allem in diesem Jahr mehr als spürbar. In den vergangenen zwei Jahren fiel die Partysause aufgrund der Corona-Pandemie aus. Nun fand erstmals wieder eine richtige Saison ohne Einschränkungen statt – und diese lief mehr als erfolgreich! Die Insel war extrem stark besucht, die Hotels ausgebucht und Partykomplexe wie der Megapark platzten aus allen Nähten.

Lucas Cordalis zieht ein Fazit

Zu einer der erfolgreichsten Künstler auf der Insel zählt Lucas Cordalis. Nun zieht der Mallorca-Star ein Fazit. „Das war die erste Saison, wo ich alleine war. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber es war dennoch die beste Saison aller Zeiten. Ich habe mich ab April reingetastet und da war schon riesen Alarm“, sagt der Musiker im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der McDonald’s Benefizgala in München. „Ich bin derjenige, welcher mit am meisten auf der Bühne im Megapark stand. Darüber bin ich wahnsinnig happy. Wenn ich auf die Saison zurückblicke, bin ich sehr glücklich“, so Lucas Cordalis weiter.

Auch im kommenden Jahr kann man mit Lucas Cordalis fest auf der Bühne im Megapark rechnen. Ans Aufhören denkt er lange nicht: „Ich liebe es auf der Bühne zu stehen. Was für mich jedoch neu ist, dass ich allein auf der Bühne stehe – mein Vater fehlt mir schon sehr, denn er war eine Legende und wir haben zu zweit sehr viel Spaß gehabt. Ich habe ihn versprochen, dass ich weitermache, denn ich bin durch und durch ein Musiker", erklärte der Sänger bereits damals bei KUKKSI.