Love Island-Yasin und Samira: Das erste Baby-Foto!

Yasin und Samira sind im Babyglück! Die “Love Island”-Stars sind erstmals Eltern geworden und sind mega happy. Nun halten sie den Nachwuchs endlich in den Armen und haben nun das erste Baby-Foto bei Instagram gepostet.

Die Geburt war für Samira alles andere als leicht. Bei der Blitzgeburt hat sie zwei Liter Blut verloren. “Samira sagte nur: ‘Es läuft!’ Ich schaute unter ihren Rollstuhl, mit dem sie in den Untersuchungsraum gefahren worden war, und da war schon eine riesige Blutlache. Es floss einfach immer weiter”, erzählte Yasin in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Yasin und Samira zeigen sich erstmals mit Baby

Mittlerweile geht es Samira wieder deutlich besser. Nun präsentierten sie ihn Söhnchen erstmals der Öffentlichkeit. “Wir sind so dankbar, dass du gesund auf die Welt gekommen bist. Das ist für uns das Allerwichtigste. Du hattest es ziemlich eilig und hast es deiner Mama nicht leicht gemacht. Ich könnte dich stundenlang anschauen. Du hast uns komplett gemacht”, schrieb Yasin bei Instagram. Dazu posteten die beiden erstmals ein Foto zu dritt. Ihr Sohn hört übrigens auf den Namen Malik-Kerim, war 3150 Gramm schwer und war 53 Zentimeter groß.

Dann hat er sich direkt an die Fans gewandt: “Meine Lieben, danke für alle Nachrichten. Ich gebe mein Bestes, allen zu antworten. Schön, dass es euch gibt. Ihr schenkt uns jeden Tag große Motivation. Seid uns nicht böse bitte, wenn wir manchen nicht geantwortet haben. Wir schätzen das sehr, dass ihr für uns da seid”, so Yasin. Die Fans freuen sich riesig für das Paar. “Alles alles Liebe und Gute eurer süßen Familie… Steht euch richtig gut” oder “Herzlichen Glückwunsch euch beiden beiden, genießt es”, schrieben die Follower in den Kommentaren. Schon gelesen? Horror-Geburt: Love Island-Samira wäre fast verblutet!