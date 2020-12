Diese Liebe hat nicht lange gehalten! Erst im September gewannen Melina und Tim das Finale der diesjährigen Staffel von “Love Island”. Doch nun gab das Paar überraschend die Trennung bei Instagram bekannt.

Tim und Melina waren für die Zuschauer das Traum-Couple 2020. Nach den Dreharbeiten blieben die beiden auch weiterhin zusammen und führten eine Fernbeziehung zwischen Köln und Stuttgart. Nun können die beiden das wohl als Urlaubsflirt auf Mallorca abstempeln: Das Paar geht nun getrennte Wege.

Melina und Tim sprechen über die Trennungsgründe

“Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kam in letzter Zeit von uns beiden nicht ganz so viel”, erklärt Melina in einem Statement bei Instagram. “Das liegt daran, dass wir vor einer Woche oder zwei eine kleine Krise hatten und einfach gemerkt haben, dass es ein bisschen schwieriger ist, als wir uns das vorgestellt haben”. sagt sie weiter. Offenbar wurde der öffentliche Druck einfach zu groß. Und auch Tim kam mit der plötzlichen öffentlichen Präsenz nicht ganz klar. “Im Endeffekt sind wir zwei ganz normale Menschen, die das nicht gewohnt sind und das auch ein bisschen unterschätzt haben”, meint er.

"Es gab einfach ein paar Differenzen, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht entdeckt haben, aber die einfach etwas stärker geworden sind, wo wir am Anfang nicht mit gerechnet haben. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir uns trennen werden", so Tim. Die Trennung ist den beiden nicht einfach gefallen. "Uns fällt es schwer genug, eine solche Entscheidung in der Öffentlichkeit preiszugeben und so offen darüber zu sprechen, aber wir wollten fair und ehrlich zu euch sein", erklärt er weiter. Melina macht dann ihren Fans noch eine klare Ansage, denn immer wieder hätten sich User in die Beziehung eingemischt. "Es ist trotzdem eine Trennung, auch wenn wir hier sitzen und uns auch gut verstehen. sind wir beide trotzdem nicht glücklich dadrüber, weil wir uns das beide auch gewünscht hätten", sagt sie unter Tränen.