Love Island-Henrik und Sandra haben sich getrennt!

Schon wieder das nächste Liebes-Aus bei einem “Love Island”-Paar! Einige Wochen nach den Dreharbeiten haben sich Henrik Stoltenberg und Sandra Janina völlig überraschend getrennt. Das gab die Beauty jetzt selbst bei Instagram bekannt.

In der diesjährigen Staffel von “Love Island” ging es hoch her. Henrik Stoltenberg sorgte dabei besonders für Aufsehen. Denn zuerst hat es zwischen ihm und Aurelia Lamprecht gefunkt. Doch dann hat der Hottie sie für Sandra Janina stehen lassen. Nach der Show wollten sich die beiden näher kennenlernen – doch nun ist schon wieder alles aus.

Sandra gibt Trennung von Henrik bekannt

“Ich wollte jetzt mal was loswerden, weil ich’s nicht mehr kann und nicht mehr will. Das mit Henrik und mir hat sich erledigt für mich. Das war’s”, verkündet Sandra Janina in einer Instagram-Story. Sie wollte ihm das am Telefon mitteilen – das gestaltete sich jedoch alles andere als einfach. “Er ist zu beschäftigt mit anderen Personen, um ans Telefon zu gehen oder nicht Manns genug, zu mir zu fahren”, sagt sie weiter.

Die Trennung scheint sie sehr mitzunehmen, denn das Liebes-Aus verkündete sie unter Tränen. Über die Trennungsgründe spricht Sandra nicht. Jedoch nimmt sie auch kein Blatt vor den Mund: “Ich werde Henrik jetzt nicht weiter in Schutz nehmen, wie die letzten Wochen. Weil, er hat es nicht verdient. So wie er mich die letzten Wochen behandelt hat, hat mich noch kein Typ der Welt behandelt.” Bis zuletzt hatte Sandra noch gehofft, dass die beiden noch eine Chance bekommen – doch nun scheint sie die Beziehung komplett aufzugeben: “Aber wenn nichts von der anderen Seite kommt, absolut null, wieso soll ich da meine Energie reinstecken?” Henrik hat sich bisher nicht dazu geäußert. Schon gelesen? Love Island 2020: Henrik offenbart Sandra seine Gefühle!