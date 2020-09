Love Island-Murat: Darum scheiterte seine letzte Beziehung!

Neben Kevin zieht auch Murat als neue Granate bei “Love Island” in die Villa ein. Kurz vor seinem Einzug ins Haus hat der Hottie bei KUKKSI verraten, weshalb seine letzte Beziehung in die Brüche ging.

Der Pflegeberater aus Köln sucht bei “Love Island” die große Liebe und hofft, dass er auf seine Traumfrau treffen wird. “Ich mache bei ‚Love Island‘ mit, um eine Frau zu finden. Es ist nicht das normale Daten, sondern ein Abenteuer. Es ist vielleicht so besser, eine Freundin zu finden, als der normale Weg”, sagt Murat im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So hat sich Murat kurz vor den Einzug gefühlt

Kurz vor seinem Einzug in die Villa ging er es ruhig an: “Ich fühle mich sehr gut und bin entspannt. Ich verbringe die letzten Tage vor dem Einzug mit mir selber und kann viel nachdenken. Ich kann nochmal entspannen und den Kopf frei bekommen. Dann kann ich mit vollem Geist in die Sendung reingehen.” Dass er den ganzen Tag von Kameras überwacht wird, stört ihn nicht. “Bisher hatte ich keine Kameraerfahrung. Ich habe aber kein Problem damit, dass ich 24 Stunden am Tag von Kameras überwacht werde”, so Murat.

Darum ging seine letzte Beziehung in die Brüche

Seine letzte Beziehung ging in die Brüche, da er und seine Freundin weit voneinander entfernt wohnten. “Ich war in Amerika und habe dort studiert, wo ich auch eine Freundin hatte. Dann musste ich aber wieder nach Deutschland. Ich wollte keine Fernbeziehung führen – vor allem nicht so weit weg, wo man sich vielleicht zweimal im Jahr sieht”, erzählt uns der 24-Jährige. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.