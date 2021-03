Love Island-Liza: Ihr Date stank nach Zwiebeln!

Bei “Love Island” ging es rund! Granate Liza ist in die Villa gezogen und beeindruckte mit einem Bauchtanz die Jungs. Kurz vor ihrem Einzug hat die Beauty bei KUKKSI über ihr bisher schlimmstes Date gesprochen.

Die 22-Jährige hatte zuletzt kein Glück in der liebe – das soll sich nun ändern. Deshalb bewarb sich die Biologisch-technische Assistentin bei “Love Island” und will in der Kuppelshow ihren Traummann finden. “Ich habe die Hoffnung, dass ich bei ‘Love Island’ die große Liebe finden werde. Ich habe hohe Ansprüche, was einen Mann angeht”, sagt Liza im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Bei Dates lief für Liza bisher nicht alles nach Plan. “Im Oktober hatte ich mein letztes Date. Das war aber nichts für mich, da die Person kein großes Interesse an mir gezeigt hat. Zwar hat der Mann die Reise ins Phantasialand gezahlt, aber es hat nicht gepasst”, erzählt uns die “Love Island”-Kandidatin.

Und warum hat es nicht gepasst? “Meine Freunde hatten mich damals gezwungen, bei Tinder anzumelden. Einer sah wirklich sehr gut aus und hat sich toll verhalten. Wir hatten uns dann getroffen und er hat gefragt, welche Farbe meine Unterhose hat. Ich hatte zuerst gefragt, ob das ein Witz war – er hat das aber tatsächlich ernst gemeint. Die Rechnung musste dann er bezahlen, da ich aufgestanden bin und weg war. Ich hatte einen zu großen Schock”, so die 22-Jährige.

Zwiebel-Gate beim Date

Ich hatte auch ein zweites Horror-Date. Der Typ sah ganz anders aus, als auf den Bildern. Der war nur um die 1,70 Meter groß und nicht 1,90, wie er geschrieben hatte. Mit meinen Absätzen war ich gefühlt zweieinhalb Köpfe größer als er. Er hat gestunken nach Zwiebeln, seine Zähne waren extrem gelb und er hatte lange Socken und Sandalen an – dazu ein Hemd und eine kurze Hose", verriet die Kandidatin. Vielleicht hat Liza bei "Love Island" mehr Glück… "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.