Love Island-Leon: “Ich liebe Dich, Laura!“

“Love Island” macht seinem Namen alle Ehre! Die Islander schwelgen im Liebesglück. Evi verführt Leandro in heißen Dessous in der Private Suite. Luca fragt seine Jenny, ob sie ein richtiges Paar sein wollen und Leon sagt seiner Laura die drei magischen Worte. Mehr geht nicht! Für ein Paar ist die Liebesreise allerdings zu Ende: Die App-User haben gevotet und zwei Islander müssen die Heimreise antreten. Die hat “Love Island”-Stimme Simon Beeck bereits hinter sich, denn zum ersten Mal ist er nicht die komplette Staffel vor Ort. Was ist da los?

Köpfe mit Nägeln

„Ich glaube, der Jenny gefällt es, wenn man was Süßes macht”, vermutet Luca. Und so plant der 27-Jährige ein romantisches Überraschungs-Date mit seinem Couple. “Aber ich bin in sowas nicht gut. Ich habe das noch nie so richtig gemacht!” Gemeinsam mit den anderen Islandern wird der perfekte Liebesplan ausgeheckt: Schnitzeljagd, Pasta-Dinner und Feuerwerk auf der Dachterrasse. Am Ende gibt’s für Jenny einen hübsch gedeckten Tisch im Garten, eine selbstgebastelte Fotocollage und Köpfe mit Nägeln: “Jenny, wir sind ja seit der ersten Woche ein Couple und ich wollte dich fragen, ob du mein Girlfriend sein möchtest?” Jenny ist überwältigt und zu Tränen gerührt: “Ja, ich will. Du bist so süß!”

Rosenquarz, Herzchakren und sanfte „Ich liebe dichs“

„Rosenquarz ist für das Herzchakra, dass man sein Herz öffnet für die Liebe“ – mit diesen Worten erklärt Laura den kleinen Stein, den sie bei einem romantischen Picknick im Garten an ihr Couple Leon überreicht. „Ich hab mich hier angemeldet, weil ich einfach wieder jemanden haben wollte, der mich so nimmt, wie ich bin“, sagt die Kölnerin. Leon verschlägt es kurz die Sprache, er fällt Laura in die Arme, sie küssen sich. Und dann kommen sie, die magischen Worte: „Ich liebe Dich, Laura!“ Sie haucht ein süßes „Ich Dich auch“ und beide kippen lachend vom Sitzkissen.

Enthüllt: Homeoffice für Simon Beeck

Er ist eins DER Markenzeichen von “Love Island”: Der freche Kommentator, der die Geschehnisse auf der Insel der Liebe kommentiert und einordnet. Moderator Simon Beeck ist seit der dritten Staffel die “Love Island”-Stimme – doch in diesem Jahr ist alles anders: “Ich war vor Ort in Griechenland, hab‘ mir da einen Sonnenbrand geholt und dann war klar: Ne, ich will nach Hause”, witzelt Beeck. Natürlich ist der wahre Grund ein anderer: “Ich habe in Köln ja sozusagen einen kleinen Familienbetrieb mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn. Der ist jetzt drei Jahre alt und wir teilen uns die Betreuung. Von daher haben wir es in diesem Jahr so gemacht, dass ich die erste Woche in Griechenland war und danach ins Homeoffice gewechselt bin.” Doch wie es dazu kam, dass Simon Beeck die Stimme von “Love Island” wurde, wie sein Sohn diese findet und was das alles mit der Frau aus der Bäckerei zu tun hat, gibt’s im ausführlichen Interview im Anhang…. „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.