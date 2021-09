Love Island 2021: Fataler Fehler von Andrina!

Für Andrina will es bei „Love Island“ irgendwie nicht laufen. Für sie ist es nicht das erste Fernsehformat, denn vor zwei Jahren sah man die 28-Jährige in der Schweizer Ausgabe von „Bachelorette“. Dort konnte sie noch ihren Mann aussuchen. Doch diesmal ist es anders und landet nur zwischen den Stühlen.

Das hatte sich Andrina vermutlich ganz anders vorgestellt, denn eigentlich nimmt sie, wie jeder andere auch, an der Show teil, um die große Liebe zu finden. Doch irgendwie scheint es einfach nicht zu funken – und das, obwohl sie sich echt Mühe gibt. Nun hat sie gleich mit mehreren Abfuhren zu kämpfen.

Andrina verliert gegen Lena

Anfangs hatte Andrina ein Auge auf den 26-Jährigen Jannik geworfen und zeigte ihr Interesse. Doch damit war sie nicht allein. Denn auch Konkurrentin Lena fand Gefallen an ihm. So lieferten sich die beiden einen Kampf um den Boy – zum bitteren Ende für Andrina. Der Straßenbahnfahrer konnte sich nämlich nicht entscheiden. Das gefiel der 28-Jährigen gar nicht und ließ Lena den Vortritt. Eine Abfuhr kann in einer Datingshow mal passieren. Nur leider war das nicht die einzige bittere Situation für die Beauty.

Der zweite Abblitzer für Andrina

Natürlich gab sich Andrina nicht direkt geschlagen und probierte ihr Glück bei Dennis – und auch er zeigte Interesse an ihr. „Du bist eine wunderschöne Frau", sagte er zu ihr. Auf der Paarungszeremonie machte sie einen entscheidenden Fehler. „Es gibt für mich nur einen Mann, bei dem ich Interesse habe, hinter die Fassade zu gucken", sagte sie gegenüber allen anderen Jungs. Damit ging sie volles Risiko mit Dennis, dass es letztendlich auch klappt. Und wie sollte es anders kommen: Es ging voll nach hinten los. Denn Dennis warf später auch ein Auge auf Lena. Es kam sogar zum Kuss zwischen den beiden. Andrina war für ihn danach abgeschrieben.