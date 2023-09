Die bissig-ironischen Kommentare aus dem Off gehören bei „Love Island“ einfach dazu! Die Stimme ist mittlerweile Kult und aus der erfolgreichen Kuppelshow nicht mehr wegzudenken. Immer wieder fragen sich die Fans: Wer steckt eigentlich hinter der Off-Stimme? KUKKSI lüftet das Geheimnis!

Die Off-Stimme kommentiert das Geschehen auf der Liebes-Insel – und das manchmal auch ziemlich bissig und sarkastisch! Der Off-Sprecher haut manchmal einen Spruch nach dem anderen raus und bringt die Fans damit zum schmunzeln. Doch wer steckt eigentlich wirklich dahinter?

Simon Beeck ist der Off-Sprecher bei „Love Island“

Bei dem Off-Sprecher handelt es sich um Simon Beeck! Damit ist er der heimliche Star der Datingshow. Seit der dritten Staffel von „Love Island“ ist er mittlerweile dabei. „Da habe ich mich direkt verknallt und konnte keinen Abend mehr ohne. Als dann dieses Jahr die Anfrage kam, ob ich der neue Kommentator werden möchte, habe ich mich doppelt gefreut“, sagte er damals in einem Interview mit RTLZWEI.

Darum reizt ihm die Kuppelshow

Seiner Kreativität kann er freien Lauf lassen – genau das reizt ihm an dem Format. „Ich liebe diese spielerische Freiheit, die wir hier bei den Kommentaren haben. Eine Ironie in dieser Portion findet man im Fernsehen ja sonst nur noch selten“, plaudert er weiter aus. „Viele sind aber große ‚Love Island‘-Fans und löchern mich tagsüber schon, was es denn abends bei RTL II und TVNOW zu sehen geben wird“, verriet der Off-Sprecher.

Seine Stimme kennt man auch vom Radio, denn er ist bei 1LIVE zu hören. Doch auch im TV ist er kein Unbekannter: Simon Beeck präsentiert nämlich auch die Sendung „Dinner Party – Der Late-Night-Talk“. Und natürlich darf er auch in der neuen Staffel von „Love Island“ nicht fehlen und wird die Fans auch diesmal wieder zum Lachen bringen. „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 11. September 2023 Uhr und läuft dann immer Dienstag bis Freitag sowie am Sonntag um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.