Love Island 2023: Zwei Couples am Ende?

Frischer Wind in der „Love Island“-Villa: Mit dem Einzug der Granaten Miri und Deniz geht aber vor allem Evi der Allerwerteste gehörig auf Grundeis, denn Miri hat es auf Leandro abgesehen. Hannes hingegen sucht das Gespräch zu Couple Vani, so wie jetzt, kann es für die beiden nicht weitergehen. Dabei legen sie doch bei der Challenge „Aufgebockt“ eine 1A-Performance hin – doch das reicht auf der Insel der Liebe nicht aus.

Evi hat keinen Bock mehr

Nach dem Auszug von Fabi und Alessa ist vor dem Einzug von Miri und Deniz. Diese dürfen direkt zwei Islander kennenlernen und entscheiden sich für Leandro und Evi. Der Wuppertalerin fehlt allerdings die Aufmerksamkeit für die neue Granate, sie hat vom Date-Balkon aus einen sehr guten Blick auf ihr Couple und was dieser mit Miri treibt. Die Unsicherheit über ihr derzeitiges Couple ist ihr anzumerken. Ein harmloser Kennenlerntalk zwischen Leandro und Vani am nächsten Tag bringt sie endgültig auf die Palme. „Mich nervt das jetzt. Ich will doch nur ein bisschen Zweisamkeit. Der redet jetzt schon wieder mit Gott und der Welt”, meckert sie vom Daybed aus. „Wie soll ich ihn kennenlernen, wenn er immer weg ist? Ich hab’ keinen Bock mehr! Die können mich am Arsch lecken. Ich bin so abgefuckt!” Eiszeit!

Emotional verhungert

Ich geb’ Gas, ich will Spaß sieht anders aus. Wieder kann Hannes bei einer Islanderin nicht landen. Es herrscht Funkstille zwischen ihm und Vani. Die Studentin weiß einfach nicht, wo sie bei ihm steht: „Bin ich nur Mittel zum Zweck, um hier zu sein, mag er mich wirklich?” Eine Aussprache muss her. Hannes geht es ähnlich: „Ich kann nicht so tun, als würde ich nicht emotional verhungern bei dir.” Die Blondine geht zu wenig auf ihn zu und sucht so gar keinen Körperkontakt zu ihm: „Ich muss immer, immer, immer alles machen!” Vani ist auch ehrlich und gesteht, dass sie Probleme hat, echte Bindungen aufzubauen: „Du kannst besser jemanden an dich ranlassen. Ich mache die Mauer zu!” Das war’s. Hannes ist gefrustet: „Ich sehe keine Chance mehr. Jetzt noch für ne Woche wie so ein altes Ehepaar im Bett liegen, aber bloß nicht mal den Arm rüber legen und alle anderen Drumherum sind nur am Schmatzen!”

Sylvie Meis‘ Fitness-Geheimnis

Sylvie Meis ist in der Form ihres Lebens – und das dank Intervallfasten und einem ausgewogenen Sport- und Ernährungsplan, den sie auch in Griechenland durchzieht. Kulinarisch startet die „Love Island“-Moderatorin mittags mit kalten Gemüsesuppen, Salaten, Meeresfrüchten, weißem Fisch und Gemüse in den Tag. Vorher wird trainiert – fünfmal in der Woche, je eine Stunde Cardio und Bauch-Beine-Po-Übungen. Auch abends steht gesunde Ernährung ganz oben auf dem Plan: „Ich esse zum Beispiel sehr gerne Lachs. Und wenn ich zwischendurch mal Lust auf einen Snack habe, dann greife ich zu Nüssen, Beeren und Trockenfrüchten!“ Im Hause Meis wird allerdings auch gerne mal gegönnt. So gab es zum Geburtstag ihrer Hair & Make-Up-Artistin Serena Goldenbaum auch Schlemmereien wie Kuchen, Keksen und Pralinen aus Bananen, Datteln und Früchten. „Dazu Champagner und es hat uns an gar nichts gefehlt – köstlich!“ „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.