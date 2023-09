Love Island 2023: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

Bei RTLZWEI werden wieder liebeshungrige Singles aufeinander losgelassen! Der Sender zeigt auch in diesem Jahr eine neue Staffel von „Love Island“. Doch wo befindet sich eigentlich die Villa? KUKKSI verrät, wo die diesjährige Staffel produziert wird.

In der neuen Staffel von „Love Island“ gibt es einige Neuerungen. Ab sofort können die Zuschauer mehr Einfluss auf das Geschehen in der Show nehmen. So können die Zuschauer „folgenreiche Entscheidungen“ in der „Love Island“-App treffen. Die Show wird erneut von Sylvie Meis präsentiert – die Moderatorin bekommt diesmal jedoch Unterstützung. Denn Oliver Petzsokat wird Co-Moderator. Simon Beeck wird die Show wieder kommentieren.

Die Auswahl der Singles ist diesmal besonders spannend. Denn mit Vanessa und Jenny sind nehmen erstmals Zwillingsschwestern an der Show teil. Kandidat Hannes hat mit Dschungelcamp-Star Markus Mörl einen bekannten Vater. Die Singles erwartet erstmalig unter der Sonne Griechenlands eine brandneue stylische Villa, nie dagewesene Spiele und grandios-unerwartete Twists.

Wo steht die Villa von „Love Island“?

Die Kandidaten ziehen bei „Love Island“ in eine Villa ein – dort lernen sie die anderen Singles näher kennen. In der fünften und siebten Staffel ging es für die Singles nach Teneriffa. Die anderen Staffeln der Kuppelshow wurden auf Mallorca gedreht. Die neue Staffel wird in Griechenland produziert – auch diesmal werden die Kandidaten rund um die Uhr von Kameras überwacht.

Darum geht es in „Love Island“

Bei „Love Island“ werden die Kandidaten in einer Villa in Griechenland untergebracht und erleben dort das Liebesabenteuer ihres Lebens. Die Singles sollten sich jedoch schnell verlieben – denn wer Single bleibt, fliegt ziemlich schnell aus der Show. Bei heißen Challenges lernen sich die Islander kennen und können sich bei romantischen Dates näherkommen. Sicher sein können sich die Couples in der Show aber nicht. Denn immer wieder tauchen neue Singles auf, die einige Turbulenzen mit sich bringen können. Die neue Staffel von „Love Island“ zeigt RTLZWEI ab dem 11. September 2023 um 20:15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Vanessa und Jenny sind Zwillingsschwestern!