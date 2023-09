Love Island 2023: Vier Granaten, neue Flirts und ganz viel Zickenalarm

Granaten-Alarm bei „Love Island“. Um die Couples mal ordentlich durchzumixen, haben vier Granaten den Weg in die Villa angetreten. Während Jeanine und Celine es sich auf einem Date mit Fabi und Leon gemütlich machen, crashen die beiden Granaten Derryl und Robert die ruhige Runde in der Villa. Eifersucht ist da in allen Lagern vorprogrammiert.

Tränen und Lästerattacke nach Granateneinzug

Islanderin zu sein ist schon schwer: Verbannt auf dem Balkon können Alessa, Laura und Co. nur zusehen, wie Celine und Jeanine am Abend in die Villa ziehen. Die beiden heißen Granaten haben vor ihrem Einzug keinen Hehl daraus gemacht, auf welchen Islander sie stehen. Jeanine schnappt sich Fabi. Alessa kocht und lästert los: „Sie kommt mir nicht sympathisch vor. Es soll auch nicht eingebildet klingen, aber ich finde mich hübscher! Sie hat nichts Besonderes! Sie kommt nicht an mich ran.” Und das ist erst der Anfang eines Zickenalarms vom Feinsten. Celine bittet Leon zum Talk und gesteht: „Du gefällst mir. Würde ich denn auch deinem Typ entsprechen?” Leon grinst fett: „Ja!” Und wie reagiert Laura darauf? Erst kullern ein paar Tränen, doch dann: „Wenn die jetzt richtig auf Angriff geht, dann kriegt sie schon ’ne Ansage von mir!” Da ahnt Laura noch nicht, dass bereits wenige Stunden später ihr Leon mit Celine für ein romantisches Vierer-Date mit Jeanine und Fabi Richtung Beach aufbricht …

Muskelpaket versus Rapper

Das „Ich bin verknallt”-Geständnis von Hannes hat seine Vanessa nicht nachhaltig beeindruckt. Granate Derryl hat es ihr angetan. „Den finde ich schon cool!”, sagt sie ganz offen zu Hannes. „Der hat echt viele Muskeln, das finde ich attraktiv an einem Mann.” Auch Derryl gesteht: „Sie hat eine tolle Ausstrahlung, ein süßes Lächeln!” Hannes ist besorgt: „Wenn der dich nimmt, pennst du dann in einem Bett mit ihm? Habe ich denn noch eine Chance?” Vanessa weicht aus und bittet Derryl lieber zum Kennenlern-Talk zu sich und Hannes auf die Liegen. Der Deep Talk beginnt: „Was ist dir in einer Beziehung wichtig? Wie wichtig ist dir deine Familie? Möchtest du Kinder?” Es scheint zu passen. Derryl und Vanessa haben viele Gemeinsamkeiten. Da muss Hannes jetzt echt aufpassen. „Wenn mir Eine gefällt, dann gehe ich dazwischen. Dafür bin ich ja hier”, kündigt Derryl an.

Nicht zu feucht, nicht zu trocken

Seit Tag eins sind sie ein Couple: Fabi und Alessandra. Nachdem die beiden zuletzt mit Eifersucht und Misstrauen zu kämpfen hatten – Fabi hatte daran zu knabbern, dass jeder sein Couple auf den ersten Blick am tollsten findet – kommt es nun zum Versöhnungskuss. Auf dem Balkon kann er sich endlich überwinden und seiner Liebsten den langersehnten Kuss geben. Dieser scheint Alessandra vollends zu überzeugen, denn auch in der Strandhütte kommt sie anschließend nicht aus dem Schwärmen heraus. „Es war nicht zu feucht, es war nicht zu trocken, schön geschmeidig“, so die hübsche Blondine über den romantischen Moment des Couples. Und anschließend: „Ich hab Lust, den Fabi jetzt öfter zu küssen. Sehr gerne, sehr oft.“ „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.