Love Island 2023: Sylvie Meis macht den Kandidaten eine Ansage!

Die dritte Paarungszeremonie bei „Love Island“ hat es in sich. Es gibt zu viele festgefahrene Couples, das haben besonders die Granaten Jeanine und Celine zu spüren bekommen. Das sieht Sylvie Meis genauso und redet Klartext mit den Islandern. Und dann bricht Jeanine in Tränen aus.

„Zu denken, ich bleibe lieber mit meinem Couple zusammen, so bleibe ich in der Villa und gewinne das Ding hier – das funktioniert nicht. Ich glaube, bisher hat kein einziges Paar, das von der allerersten Paarungszeremonie weiter gekommen ist, gewonnen. Die Leute zu Hause spüren eine Sache und das ist Authentizität – das, was echt ist, was wirklich passt und wirklich aus dem Herz kommt”, so Sylvie Meis‘ knallharte Ansage an die Islander. “Und noch eines: Alle Islander sind gleich. Egal, ob man von Tag eins da ist oder später eingezogen ist. Das ist scheißegal!”

That’s the Game!

„Ich wünsche mir einfach, dass viele hier einfach offener wären und jedem hier mehr Chancen geben. Ich bin offen mit jeden zu reden!”, berichtet Celine auf Nachfrage von Sylvie Meis. Die Studentin trifft dabei einen wunden Punkt bei Jeanine. Gerade von den Islanderinnen wurden die beiden Granaten alles andere als freundlich aufgenommen. Bei der Erinnerung an Alessas Verhalten, kommen Jeanine plötzlich und völlig unerwartet die Tränen: „Es gab viele Missverständnisse. Ich habe mich falsch verstanden und sehr unwohl gefühlt. Klar, ich habe mir jemand ausgesucht, der schon sehr close war und habe in dieses Couple eingegriffen – aber wir sind bei ‚Love Island’. That’s the Game!”

Granaten wählen Vanessa und Evi

„Ich möchte sie weiter kennenlernen und deswegen entscheide ich mich für Vanessa”, so Derryl. Robert ist an der Reihe: „Ich entscheide mich für Evi!” Damit haben sich schon zwei völlig neue Couples ergeben. Doch die Paarungszeremonie geht ja noch weiter. Welche Paare werden noch auseinandergerissen? Und wird Jeanine wirklich Alessa ignorieren, auf ihr Herz hören und Fabi wählen? „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.