Love Island 2023: Sehen sich Vanessa und Jenny als Konkurrentinnen?

Bei RTLZWEI startet an diesem Montag die neue Staffel von „Love Island“. Und es gibt eine Premiere: Mit Vanessa und Jenny nehmen erstmals Zwillingsschwestern an der Kuppelshow teil! Bei KUKKSI erzählen die beiden Beautys, wie sie damit umgehen und ob sie sich als Konkurrentinnen sehen.

Mit Hannes nimmt nicht nur ein Promi-Sohn bei „Love Island“ teil, sondern mit Vanessa und Jenny sind auch Zwillingsschwestern am Start. Kurz vor dem Einzug in die Villa konnte KUKKSI mit den beiden noch plaudern. Die Vorfreude bei den beiden Single-Girls ist riesig. „Ich bin sehr froh, dass Vanessa dabei ist, damit ich nicht so allein bin. Es wird aber sicher interessant wegen der Männer“, sagt Jenny im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich bin sehr gespannt, wie das gleichzeitige Dating wird“, meint auch Vanessa.

Vanessa und Jenny wollen sich auf der Liebes-Insel unterstützen

Die beiden haben uns auch verraten, ob sie sich auf der Liebesinsel unterstützen oder sich eher als Konkurrentinnen ansehen. „Natürlich unterstützen wir uns. Ich hoffe, es bleibt auch in der Villa so“, erzählt Jenny. So ähnlich sieht es auch Vanessa: „Ich sehe generell niemanden als Konkurrenz, jeder ist toll, so wie er ist.“ Familie und Freunde sahen eine Teilnahme von Jenny und Vanessa anfangs eher skeptisch. „Sie unterstützen und schon, auch wenn sie anfangs nicht so begeistert waren, aber sie haben sich schon gefreut“, so Jenny. Vanessa: „Die Meinungen sind geteilt. Viele freuen sich, viele sind skeptisch. Aber das ist uns egal, wir wollen eine tolle Zeit haben.“

So sollte der Traummann der Zwillingsschwestern sein

Bei KUKKSI haben die beiden auch verraten, wie ihr Traummann sein sollte. „Groß, muskulös, aber nicht so viel. Wie ein Sunnyboy mit braunen Haaren. Charakterlich ist mir wichtig, dass er loyal, offen und ehrlich ist. Bodenständigkeit ist toll, ich will eine Beziehung auf Augenhöhe führen“, sagt Jenny. Vanessa findet vor allem ein Bart anziehend: „Groß, tätowiert, muskulös – ein bisschen Bart, das wäre toll. Der Charakter sollte schön sein, sympathisch, bodenständig und er muss sich gut mit meiner Schwester verstehen. Der gute Vibe ist mir sehr wichtig.“ Die neue Staffel von „Love Island“ zeigt RTLZWEI ab dem 11. September 2023 um 20:15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Vanessa und Jenny sind Zwillingsschwestern!