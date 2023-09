Love Island 2023: Ray muss die Villa verlassen – Leon und Laura weihen die Private Suite ein!

Bei der aktuellen Paarungszeremonie bei „Love Island“ macht Sylvie Meis den Islandern eine klare Ansage: Sie sollen auf ihr Herz hören! Die Granaten Derryl und Robert haben Vanessa und Evi gewählt. Drei weitere Entscheidungen stehen noch an. Eins ist klar: Am Ende bleibt ein Islander alleine zurück und muss die Villa verlassen. Wer wird Single und muss gehen?

Ray muss die Villa verlassen

Die Paarungszeremonie nimmt ihren Lauf. Die Granaten haben ihre Wahl getroffen: Derryl wählt Vanessa, Robert nimmt Evi, Jeanine hört auf ihr Herz und pickt Fabi und Celine entscheidet sich für Hannes. Danach dürfen die Islanderinnen ihre Lieblingsislander wählen: Jenny bleibt bei Luca und Laura bei Leon. Am Ende muss sich Alessandra zwischen Daniel und Ray entscheiden. „Mit dem Mann, den ich heute wählen werde, habe ich die meisten Gespräche geführt von beiden. Ich kann seine Ansichten teilen, die gefallen mir”, so Alessa. „Deswegen wähle ich Daniel!”

Damit ist klar: Ray ist Single und muss die Villa verlassen. Doch er wird nicht der Einzige bleiben. „Der nächste Abgang kommt schon sehr, sehr bald!”, verkündet Sylvie Meis am Ende dieser Paarungszeremonie. „Die Zeit hier bei ‚Love Island’ war schön. Die Gruppendynamik ist super”, so Ray nach seinem Auszug. „Ich habe geahnt, dass ich gehen könnte. In dem Moment, in dem ich versucht habe, mich gegenüber anderen Frauen zu öffnen und da passierte nichts, wusste ich, dass es knapp wird!”

Zuckerwatte, Sekt und ein heißes Bad

Keine Frage, sie sind bisher das innigste und kuscheligste „Love Island”-Couple: Laura und Leon, zu Beginn von den Zuschauern vercouplet, sind seitdem ein Herz und eine Seele und kommen sich immer näher. Mittlerweile können sie die Finger nicht mehr voneinander lassen. Und so ist die Freude groß, als sie erfahren, dass sie eine Nacht in der Private Suite verbringen dürfen. „Das sieht hier ja aus wie Zuckerwatte”, jubelt Laura voller Vorfreude. Doch wie weit werden die beiden gehen? Los geht es auf jeden Fall mit ganz vielen Küssen, einer Flasche Sekt und einem gemeinsamen Bad in der Luxuswanne. „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.