Love Island 2023: Promi-Sohn Hannes mischt die Liebes-Villa auf!

Ab dem 11. September 2023 wird bei RTLZWEI wieder mächtig geflirtet. Denn dann startet die neue Staffel von „Love Island“. Auch Kandidat Hannes will die Liebes-Villa ordentlich aufmischen. Der 24-Jährige hat einen bekannten Vater.

Die neue Staffel von „Love Island“ wird in Griechenland gedreht. Sylvie Meis präsentiert die Kuppelshow, Oli P. ist Co-Moderator. „Ich will Spaß“-Interpret Markus Mörl kämpfte im Dschungelcamp um den Sieg. Nun wagt auch sein Sohn Hannes den Weg ins Reality-TV. Denn der 24-Jährige ist Kandidat der diesjährigen Staffel von „Love Island“.

Hannes ist der Sohn von Dschungelcamp-Star Markus Mörl

Hannes spricht in einem Interview über das Verhältnis zu seinen Eltern. „Es gab Zeiten, in denen es schwierig war. Ich bin Trennungskind. Da war’s problematisch mit meinen Eltern. Aber nichts, was die Zeit nicht heilen kann. Mein Vater ist 64 geworden und ich hätte schon gerne, dass sie ihr Enkelkind kennenlernen können. Aber man muss natürlich eine Frau finden, die dazu bereit ist“, sagt Hannes gegenüber RTLZWEI.

So stellt der sich das perfekte Leben vor

Der 24-Jährige verrät auch, wie er sich das perfekte Leben vorstellt. „So viel Geld in der Tasche, dass ich meiner Frau was bieten kann. Und ich hätte gerne einen Jungen und ein Mädchen. Ein bis drei Kinder wären schön. Aber das liegt natürlich an meiner Frau, aber ein Kind wäre auf jeden Fall schön. Meine Eltern haben ja leider nur mich bekommen, obwohl sie es versucht haben. Ich hätte fast sieben Geschwister gehabt, aber es hat nicht geklappt“, so Hannes.

Hannes spricht über seine letzte Beziehungen

Dann spricht er auch über seine ehemaligen Beziehungen: „Die letzte war vor zehn Monaten und ging dreieinhalb Jahre. Die anderen davor waren aber auch eineinhalb Jahre. Ich bin ein Beziehungsmensch, aber ich hatte natürlich auch schon One-Night-Stands, obwohl ich mich darin nicht mehr so erkenne. Ich sag immer: Ich will mein Essen kauen, bevor ich schlucke. Mir vergeht der Spaß, wenn ich die Frau direkt verführen kann!“ Und was stört ihn an Beziehungen? „Es ist schon anstrengend manchmal. Natürlich ist es einfacher, immer wieder eine neue Puppe zu holen. Auch wenn das dann nicht ganz so wertvoll ist im Nachhinein. Eine Beziehung ist eine riesige Aufgabe, also viel mehr Arbeit als alles andere im Leben“, erzählt der Hottie. Die neue Staffel von „Love Island“ zeigt RTLZWEI ab dem 11. September 2023 um 20:15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Vanessa und Jenny sind Zwillingsschwestern!