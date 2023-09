Love Island 2023: Pikante Geheimnisse und ganz viele Küsse

Freud und Leid liegen auch auf der Insel der Liebe ganz nah beieinander. Kaum hat sich Granate Ray Alessandra geschnappt, macht Fabi der Blondine eine ganz klare Ansage. Getriggert durch eine ähnliche Erfahrung mit ihrem Ex fließen bei der 26-Jährigen die Tränen. Pures Couple-Glück dagegen bei den anderen: leidenschaftlich wird sich in den Schlaf geknutscht. Ganz viel Fun und pikante Geständnisse hagelt es dann bei der ersten Challenge: Von der längsten Praline der Welt bis heiße Küsse mit Gerda Lewis ist alles dabei.

Heftige Diskussion: Fabi triggert Alessandra

Mit dem Einzug von Granate Ray hängt der Haussegen bei Fabi und Alessa mal wieder schief. Denn der smarte Hamburger hat das Couple gecrasht und sich Alessandra als „Love Island“-Herzdame ausgesucht. Für den eifersüchtigen Fabi ein No-Go. Er ist richtig sauer. Die blonde Beauty versteht nicht, weshalb Fabi so einen Druck aufbaut, sie hat ihm schließlich nie einen Grund gegeben, ihr zu misstrauen. „Die ganze Situation setzt mich so unter Druck. Ich will nicht gegen mein Couple kämpfen müssen, dass er mir glaubt, dass ich an ihm interessiert bin. Ich muss mich die ganze Zeit erklären, dass du keine Angst haben musst“, so Alessa im klärenden Gespräch mit Fabi. Kurze Zeit später kullern die Tränen, denn er triggert sie mit seinem misstrauischen und aufbrausenden Verhalten. Eine ähnliche Situation hat sie in ihrer Ex-Beziehung erlebt – und hier ist sie ja gerade mal vier Tage mit Fabi vercouplet. Wie soll das nur weitergehen?

Vom Suchen und Finden: Gute-Nacht-Küsse der leidenschaftlichen Art

Es geht heiß her im Schlafzimmer bei „Love Island“. Die ersten Küsse unter den Couples werden ausgetauscht. Endlich hat Jenny ihr Couple in Luca gefunden und ist happy damit. „Es fühlt sich gut an, endlich nicht mehr Single zu sein“, so die Botox-Blondine. Die erste Nacht im gemeinsamen Bett nutzt Luca auch direkt aus, schließlich musste er „eine gefühlte Ewigkeit warten“. Den Weg zu Jennys Lippen muss er dann aber doch erstmal suchen. Treffsicherer ist Leon zwei Betten weiter, denn auch bei ihm und Couple Laura ist der nächste Schritt gekommen. „Es geht in eine romantische Richtung mit Leon. Es ist mir so unangenehm zu sagen, ich kann nicht so gut über Gefühle sprechen.“ Aber Taten sagen ja mehr als Worte und so gibt es auch von den beiden erste Kussaufnahmen und die versprechen viel Züngelei …

Die heißen Geheimnisse der Islander

Die erste Challenge steht an. Die Islander werden zu sexy Postboten, die heiße Ware in Form ihrer Couples küssend abliefern sollen. Zuvor gilt es aber, pikante Geheimnisse zu erraten. Steht Leon darauf, dass Frauen ihm in der Öffentlichkeit in den Schritt fassen oder hat er seine Großeltern mal im Bett erwischt? „Ich hoffe, dass es das zweite ist!“, rät Laura. Falsch. Und so kommt nach und nach heraus, was die Islander so umtreibt. Laura könnte sich eine offene Beziehung vorstellen, Hannes besitzt eine Penispumpe, Luca hatte mal Sex im Fahrstuhl, Rays bestes Stück wurde als die längste Praline der Welt betitelt („Ich habe noch nicht nachgemessen!“) und Alessandra entpuppt sich als VIP-Knutscherin: „Wahr ist, ich habe mit Gerda Lewis rumgeknutscht!“ Die anderen Islanderinnen wollen sofort alle Details wissen: Beim gemeinsamen Feiern auf Mykonos haben die Ex-Bachelorette und Alessandra ihre ganz eigene Boys-Abwehr-Taktik auf einer Tanzfläche entwickelt: Zungenküsse. „Es war nicht nur ein Knutscher, sondern so richtig“, grinst Alessa. „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Diesen Tipp bekam Hannes von s