Love Island 2023: Mr. Right für Evi und Schock-News für Alessa

Die fünf neuen Granaten lassen nichts anbrennen: Jan und Evi sind sich sofort sympathisch. Es funkt gewaltig. Alessa und Leandro genießen Zweisamkeit auf dem Balkon und in der Casa Amor sind es Vanessa und Hannes, die sich näherkommen. Es könnte alles so schön sein, wenn da nicht Evis und Jennys fiese Lästereien gegenüber Alessa wären. Und dann vermiesen auch noch böse Zuschauer-Kommentare die abendliche Party-Stimmung.

Widder-Vereinigung und romantisches Date in den Weinbergen

Endlich! Granate Jan ist wie gemacht für Evi: „Ich mag den. Jan signalisiert mir, dass er mich auch mag. Wir flirten krass mit den Augen.” Es knistert von der ersten Sekunde an heftig und das, obwohl beide Sternzeichen Widder sind. Nach einer ersten gemeinsamen Kuschelnacht geht’s für die Beiden auch schnurstracks auf ein romantisches Date in die Weinberge. Es wird viel gelacht, Komplimente werden ausgetauscht und bei den Lebenszielen passt es auch. „Ich habe lange auf dich gewartet”, gesteht Evi offen. Jan ist genauso angetan: „Es passt einfach! Wir sind die einzigen Widder, die matchen!”

„Mir klaut Alessa den Typen!”

Alessa datet Leandro auf der Dachterrasse. Es vibed ein wenig und endet sogar mit einem Tänzchen. Evi kann es nicht fassen, Alessa hat doch ihren Fabi: „Ich bin echt geschockt gerade!” Auch Jenny findet den Datemove nicht gut: „Wenn man wirklich so glücklich mit seinem Couple ist, wieso signalisiert sie dann immer den anderen Männern so Hoffnung?” Außerdem hat Leandro doch gesagt, dass er sie toll findet: „Mir klaut Alessa den Typen! Sie hat mir gesagt, sie findet ihn gut. Der schaut ja schon so ähnlich aus wie der Fabi.” Auch Evi ist genervt von Alessa: „Damit hätte ich jetzt null gerechnet. Ich geh’ bei ihr jetzt ein bisschen auf Distanz.”

Haus und Kinder! Hat Fabi eine Freundin zu Hause?

Überraschung auf der Lack-und-Leder-Party in der Villa: Kommentare von den Zuschauern warten darauf, vorgelesen zu werden. „Evi, ich feiere deine ehrliche und direkte Art und hoffe, dass dein Mr. Right noch reinkommt”, liest Jeanine vor. Doch es gibt nicht nur freundliches Feedback von außen. „Leon spielt Laura nur was vor, der wirkt super fame geil” muss sich Laura anhören. Doch am härtesten trifft es Alessa: „Fabi und Alessa sind zwei absolute Red Flags. Der Typ hat vor ein paar Tagen meiner Freundin noch was von Kinder kriegen und Haus bauen erzählt.” Das hat gesessen: Alessa ist geschockt! „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.