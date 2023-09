Love Island 2023: Islander schmeißen Celine und Robert aus der Villa!

Die Islander greifen durch: Vanessa und Daniel mussten „Love Island“ bereits verlassen. Nun traf es die nächsten beiden Kandidaten, welche die Liebesinsel verlassen müssen.

Nach dem Zuschauer-Rauswurf von Vanessa und Daniel sind die Islander geschockt. Jetzt müssen sie entscheiden, wer noch gehen muss. “Das ist so kacke. Ganz ehrlich! In meinen Augen sollten zwei Männer gehen und nicht ein Mann und eine Frau”, beschwert sich Evi stinksauer in der Strandhütte. Es ändert alles nichts – eine Entscheidung muss her…

Schönes Herz vs. Unehrlichkeit

Heftige Diskussionen entfachen bei den Islanderinnen. “Der Derryl nicht, der hat ein richtig schönes Herz”, argumentiert Laura. “Wenn eine Granate reinkommt, die für ihn passt, hat der richtig gute Chancen.” Und Hannes? “Für mich macht Hannes keinen Sinn, er hat null Potential, hier jemanden kennenzulernen”, so Evi knallhart. Die Islanderinnen schiessen sich immer mehr auf Robert ein, der “sich nur saven will und unehrlich ist.” Am Ende sind sich alle einig: Robert muss die Villa verlassen.

Schwur und Ehrenkodex

“Bei Jeanine sehe ich mehr Engagement als bei Celine”, wirft Robert ein. Derryl stimmt zu. Luca sieht es anders: “Jeanine steht nur auf Fabi, daher stimme ich bei ihr für raus.” Da hat Fabi aber etwas gegen. Er setzt sich massiv für sie ein und erklärt, dass sie offen für neue Islander wäre: “Jeanine ist eine sehr, sehr korrekte Frau, sie hat einen guten Charakter und ich weiß, dass sie jemanden kennenlernen will, wenn jemand kommt!” Mit Pakt und Schwur besiegeln die Islander ihre Wahl: Für Celine ist “Love Island” vorbei. “Ehrenkodex! Keiner verrät, wer wie gestimmt hat”, schwört Fabi die Männerrunde ein. „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.