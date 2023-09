Love Island 2023: Evis mutiges Perückengeständnis und Lucas Traum vom Dreier

Wer findet wen hot in der „Love Island“-Villa? Das Liebeskarussell nimmt Fahrt auf. Nach einer Kuschelnacht mit Couple Leon, kann die 23-jährige Laura es nicht lassen, heftig mit Luca zu flirten. Der wiederum checkt erstmal gemeinsam mit Fabi alle Islanderinnen ab.

Nur Hannes scheint genau zu wissen, wen er will: Vanessa! Doch beim One-Night-Stand-Talk kann der Student so gar nicht bei dem Zwilling punkten. Und so ist es kein Wunder, dass sich die 22-Jährige richtig über Granate Daniel freut: „Der schaut schon gut aus!”. Erleichterung auch bei Evi. Das, was viele ihrer Freunde nicht wissen, gesteht sie offen allen in der Villa: Sie trägt eine Perücke.

Luca zu Jenny und Vanessa: „Ihr wärt beide mein Beuteschema“

Die Zuschauer wollten im Recoupling Luca mit Evi sehen. Doch die Chemie zwischen den beiden scheint gar nicht zu stimmen. Stattdessen orientiert sich der 27-Jährige in Richtung der anderen Islanderinnen. Mit Laura wird viel gelacht. Bis seine Augen zu den Zwillingen wandern … Die Entscheidung fällt ihm schwer, denn am liebsten würde er beide gerne kennenlernen. „Ihr wärt beide mein Beuteschema“, so der Ulmer. Die Twins Jenny und Vanessa sind sofort abgeturnt, „kein Dreier“. Dieses Spiel kennen sie zur Genüge. Und doch werden die Talks von Luca und Jenny im Laufe des Tages intensiver. „Ich hab nochmal nachgedacht und durch die Gespräche tendiere ich schon zu dir“, so Luca offen zu Jenny. Diese ist ganz angetan, hat aber noch ein bisschen Zweifel, ob sich der Islander nicht nur saven möchte.

Hannes‘ neuer Weg

Vanessa checkt ihr Couple Hannes ab und will wissen, wie er die anderen Islanderinnen findet. „Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Frauen nicht interessant sind. Ich bin ein heterosexueller kerniger Mann“, so der 24-Jährige, der dann von seinem One-Night-Stand-Alltag berichtet. „Ich hatte schon ein paar. Ich geb‘ Gas, ich will Spaß – wie mein Vater. Also ich nehme jetzt keine Frauen mit ins Restaurant und gehe mit denen essen. Es ist ja heute alles so schnelllebig geworden. Man schreibt sich halt an und dann ist man zu Hause bei derjenigen.“ Doch das soll sich jetzt alles ändern! „Ich will das jetzt aber unterbinden. Die Gefühle verrohen, wenn man diese Wegwerfgesellschaft auch auf sein Liebesleben anwendet. Ich will ja irgendwann schon eine Frau haben und Kinder kriegen.“ Ein tiefer Blick in Vanessas Augen und dann: „Wenn du den Weg mit mir gehen willst?“

Der wichtigste Tag im Leben

Evi trommelt alle Islander zusammen. Die 28-Jährige kämpft mit den Tränen und ringt um Worte: „Ich habe ein Geheimnis, ich trage eine Perücke. Vor zwei Jahren hatte ich Corona, hatte extremen Haarausfall und habe zusätzlich noch einen kreisrunden Haarausfall bekommen. Ich bin stolz auf mich, dass ich jetzt hier bin, dass ich trotz diesem Problem daten und Männer kennenlernen kann. Das hier so zu sagen, ist so ein krasser Schritt für mich.“ Hut ab! Ergriffen nehmen alle Evi in den Arm. „Dieser Tag heute war der wichtigste in meinem Leben“, so Evi in der Strandhütte. „Ich bin happy, dass ich das gesagt habe! Jetzt geht es mir super.“