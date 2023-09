Love Island 2023: Erste Paarungszeremonie, erstes Recoupling & Granaten-Live-Voting

Bei RTLZWEI startete am gestrigen Montag die neue Staffel von „Love Island“. „Endlich gehen die ganz großen Gefühle wieder los“, so Sylvie Meis zu den Islanderinnen in der Villa. „Mädels, das große Verkuppeln beginnt jetzt, macht euch bereit für eure erste Paarungszeremonie!“

Vier junge heiße Männer und fünf noch hottere Frauen suchen die große Liebe in der „Love Island“-Villa. Kaum fühlen sich die Mädels in ihrem neuen Zuhause heimisch, startet die Paarungszeremonie direkt mit dem Einmarsch der Islander. Den Anfang macht Markus Mörls Sohn Hannes. Der Nachwuchsrapper zeigt sich vor der Kamera maulfaul, tritt direkt ins Fettnäpfchen, indem er die Islanderinnen nach dem Alter fragt. Er kommt nicht ganz so gut bei den Frauen an, wie er es sich erhofft hat. Keine der fünf tritt für ihn nach vorne, eine Entscheidung muss er dennoch fällen. „Ich werde tatsächlich Vanessa wählen“, so der 24-Jährige. Weiter geht’s mit Frauenschwarm Fabi, der sich für die Griechin Evi entscheidet. Die Funken sprühen zwischen den beiden. Weltenbummler Luca will sich mit Freigeist Laura vercouplen – auch bei ihnen stimmt die Chemie sofort. Der letzte Islander, der einzieht, ist Leon. Für ihn stehen noch Jenny und Alessandra zur Auswahl: „Ich geh’ zu Alessandra!” Zwilling Jenny bleibt sichtlich angezählt alleine zurück.

Premiere bei „Love Island“: Zuschauer-Recoupling

„Das ist eine absolute Premiere bei ,Love Island’. Ihr werdet jetzt neu vercouplet”, so Sylvie Meis. Die Zuschauer konnten in der „Love Island”-App die Islander miteinander verkuppeln. Das Ergebnis des Votings hat es in sich: fast alle Couples werden gecrasht. Nur Hannes und Vanessa bleiben zusammen. Dann beginnt das fröhliche Durchmischen. Am Ende stehen Alessandra und Fabi, Evi und Luca sowie Laura und Leon zusammen. Besonders Evi setzt die Entscheidung der Fans zu: „Ich fand es blöd, dass Fabi mir weggenommen wurde. Ich war voll happy mit ihm! Als er kam, fand ich ihn direkt wow!” Auch Jenny hadert, sie ist immer noch Single. Hannes dagegen ist happy und gibt sich selbstsicher in Bezug auf sein Couple Vanessa: „Ich bin dann mal so ein ganz schamloser Mistkerl und sag’, sie ist total happy, dass ich sie ausgewählt habe!”

Daniel oder Derryl: Welche Granate wird von den Fans in die Villa gevotet?

Granatenzeit bei „Love Island”. Die Zuschauer dürfen in der App abstimmen: Welchen smarten Hottie wählen sie als erste Granate in die Villa? Da wäre zum einen der Fitnessstudiobetreiber Daniel (31) aus Bad Pyrmont, der mit seinem Lächeln, dem blonden Haar und dem durchtrainierten Körper betört. Zum anderen der Security-Mitarbeiter Derryl (30) aus Zürich, der mit seinen gestählten Muckis, Charme und blauen Augen die Frauen um den Verstand bringt. „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie von Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Diesen Tipp bekam Hannes von seinem berühmten Vater!