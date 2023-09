Love Island 2023: Ein Liebesbrief, ein Secret Date und viele gepackte Koffer

Die Zeit in der Casa Amor neigt sich bei „Love Island“ dem Ende. Doch bevor die Wiedervereinigung in der Villa stattfindet, kämpfen gleich zwei Islander um die Liebe. Jeanine versucht Fabi bei einem geheimen Date für sich zu gewinnen.

Auch Derryl fasst sich ein Herz und schreibt Evi einen Liebesbrief. Wird der Mut der beiden belohnt? Schließlich steht die nächste Paarungszeremonie an und wer danach Single ist, muss die Villa verlassen! Und noch mehr Koffer werden gepackt. In der Live-Show ab 20:15 Uhr auf RTLZWEI wird Sylvie Meis in der Villa verkünden, welche Islander sofort ausziehen müssen. Wen es trifft, votet die Community in der “Love Island”-App.

Liebesbrief vom Terminator

„Das letzte Mal habe ich einen Liebesbrief mit acht oder neun Jahren geschrieben”, so Derryl. Jetzt ist es wieder so weit: Der 30-jährige Schweizer will Freundschafts-Couple Evi mitteilen, dass sie ihm doch mehr bedeutet. Mit Hilfe von Luca bringt er liebevolle Zeilen zu Papier: „Hey Evi, der Terminator ist in der Casa Amor in Gedanken nur bei dir. Trotz den neuen Granaten, bleibt hier nur eine Frau für mich interessant – und das bist du.” Als Evi diese Worte liest, kommen ihr die Tränen. „Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet”, so die Hotelfachfrau ergriffen. Doch reicht das aus, dass sie Derryl noch eine Chance gibt und ihn bei der nächsten Paarungszeremonie coupelt?

„Meine Augen sind nur bei dir“

„Ich will die Chance nutzen und um ihn kämpfen!”, so Jeanine, nachdem sie erfahren hat, dass sie Fabi zu einem Secret Date am Strand treffen darf. Der ist überrascht, die Blondine zu treffen. „Es sind neue Granaten da, aber es kann dir einfach keiner das Wasser reichen”, gesteht die 27-Jährige mutig. Bei uns war einfach von Sekunde eins an eine Verbindung. Meine Augen sind nur bei dir und ich finde es schade, dass ich nicht mal annähernd die Chance hatte, dich kennenzulernen!” Fabi ist beeindruckt: „Das ist sehr, sehr stark von Jeanine. Ich hab – bis auf meine Mudder – noch nie so eine starke Frau getroffen!” Und während das Secret Date seinen Lauf nimmt, wird in der Villa vermutet, dass Jeanine in die Casa Amor umgezogen ist. Das gefällt Alessa so gar nicht. Sie ist sich sicher, dass Jeanine ihr Fabi ausspannen möchte: „Ich glaube, die ist so dreist, sie wird es probieren!”

Evi und die sieben Islander

„Ich war immer alone, ich hatte niemanden”, beschwert sich Evi gegenüber Angelo. So richtig stimmt das allerdings nicht. Als erster Islander wählte Fabi sie zum Couple, dann entschieden die Zuschauer jedoch, dass Luca perfekt zu der 27-Jährigen passen würde. „Luca und ich hatten überhaupt keine Gemeinsamkeiten!”, erinnert sich Evi. Dann hat Daniel versucht, bei ihr zu landen, gefolgt von Robert. Zuletzt coupelte Derryl sie. Danach funkte es gewaltig zwischen ihr und Jan. „Na, endlich!”, freute sich Evi. „Ich habe richtig Bock auf Jan!” Aber auch das währte nicht lang. Aktuell steht Granate Leandro hoch bei ihr im Kurs. “Das sind sieben”, zählt Evi ihre bisherigen „Love Island”-Männer zusammen. Rund eine Woche bleibt ihr noch, die Liebe zu finden – schafft Evi es, das Dutzend voll zu machen? „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.