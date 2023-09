Love Island 2023: Eifersuchtsdrama um Fußballstar!

Die „Love Island”-Community hat sich als echte Liebes-Experten entpuppt: Bis auf Evi und Luca kommen sich die von ihnen gevoteten Couples immer näher. Laura und Leon sind schon richtig touchy und auch Alessandra und Fabi kuscheln sich durch den Tag. Doch dann wagt es die hübsche Blondine mit Granate Daniel ausgerechnet über ihren Ex-Freund, ein französischer Fußballnationalspieler, zu sprechen. Fabi sieht rot.

Ein Fußballstar, eine Granate und Couple Fabi: Alessandras Boys!

Das Couple Alessandra und Fabi scheint schon sehr sicher zu sein. Doch ausgerechnet Granate Daniel wirbelt das junge Glück durcheinander. Dabei entlockt er Alessandra auch noch Infos über ihren Ex. „Er hat in Frankreich gelebt. Ich bin immer hingeflogen, weil er Fußballspieler war, auch professionell“, so die blonde Beauty. Als sie ihn im Urlaub kennengelernt hat, wusste sie nicht, wer er ist. Seinen Namen möchte sie aber auch auf Nachfrage nicht nennen. Das scheinbar unschuldige Gespräch beobachtet Fabi mit Argusaugen – er scheint kein Fan davon zu sein, dass ausgerechnet seine Liebste sich mit anderen Männern unterhält und will Klarheit …

Poolspaß vom Feinsten und bayerische Botox-Barbies

„Wahrheit oder Pflicht – wir freuen uns drauf!”, jubeln Fabi und Luca in der Strandhütte. Und so geht es am Pool hoch her. Es wird heiß getanzt, feucht geleckt und zart geknutscht. Aber Hannes legt noch einen drauf. In der Strandhütte präsentiert der Schlagerstar-Sohn seinen „Love Island”-Rap: „Hannessy haut jetzt mal ein paar Lines raus!”, kündigt der 24-Jährige an. „Wir haben bad boys und bad bitch pipers. Die Villa ist elektrisch. Ich bin der Leiter. Bayerische Botox-Barbies und Sunnyboys wie Mike Heiter. Ich bin der Oppenheimer und sie ist die Barbie!”

Granate Ray steht auf natürliche Blondinen

Ray (26), Student und Barkeeper aus Hamburg, ist die nächste Granate, die in die „Love Island"-Villa einzieht. Seit 2010 lebt der gebürtige Kenianer in Deutschland. „Der Umzug von Kenia nach Deutschland war die schwierigste Entscheidung meines Lebens", so Ray. „Ich musste mich zwischen meiner Mutter und meinem leiblichen Vater entscheiden. Ich habe mich für meine Mutter, meinen Stiefvater und das Leben in Deutschland entschieden." Seit vier Jahren ist der charmante Hobbykoch Single (Bodycount im dreistelligen Bereich). Und wie sollte seine Traumfrau aussehen? "Helle Haare, helle Augen und Natürlichkeit!" Da gibt es ja aktuell nur eine Islanderin, die diese Kriterien erfüllt … „Love Island" läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.