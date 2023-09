Love Island 2023: Diesen Tipp bekam Hannes von seinem berühmten Vater!

Die neue Staffel von „Love Island“ steht in den Startlöchern. Die ersten Islander ziehen am 11. September 2023 in die Villa. Zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel gehört auch Hannes – und der hat einen berühmten Vater.

Die Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Love Island“ könnten kaum unterschiedlicher sein. Es nehmen nicht nur die Zwillinge Jenny und Vanessa an der Kuppelshow teil, sondern auch Promi-Sohn Hannes. Denn er ist der Sohn von Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl, welcher auch im Dschungelcamp war.

Diesen Tipp bekommt er von NDW-Legende Markus Mörl

Durch seine Teilnahme am Dschungelcamp hat Markus Mörl viel Erfahrung im Reality-TV und hat seinem Sohn deshalb einen Tipp für „Love Island“ gegeben. „Ich hab den gleichen Tipp von meinem Vater bekommen, wie von jedem anderen: Bleib du selbst! Das ist der einfachste Tipp, dem man auch befolgen kann“, sagt Hannes im exklusiven Interview mit KUKKSI. Er hat dann auch verraten, dass das Verhältnis zu seinem Vater „1A“ sei.

So reagierten seine Freunde

Hannes hat auch darüber geplaudert, wie seine Freunde auf seine Teilnahme bei „Love Island“ reagiert haben. „Meine Jungs haben gesagt, dass ich die Gang stolz machen soll. Ich kann meine Freunde ja nicht enttäuschen. Meine Mutter war anfangs dagegen, mein Vater auch – wie jedes Elternteil Angst hat, dass da was schieflaufen könnte“, verriet uns der Hottie.

Darum sucht Hannes die Liebe im TV

Und warum sucht der die große Liebe im TV? „Weil ich mir sicher bin, dass die ‚Love Island‘-Crew die besten Mädchen Deutschlands ausgewählt hat und da eine für mich dabei ist. Und wenn ich sie bei ‚Love Island‘ nicht finde, wird sie sicherlich durch die Show auf mich aufmerksam geworden sein und mich kontaktieren“, so Hannes. Die neue Staffel von „Love Island“ zeigt RTLZWEI ab dem 11. September 2023 um 20:15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Vanessa und Jenny sind Zwillingsschwestern!