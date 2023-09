Love Island 2023: Die ersten Bilder der Villa!

Bei RTLZWEI startet am heutigen Montag die neue Staffel von „Love Island“. Die Folgen werden diesmal in Griechenland gedreht. Die liebeshungrigen Islander ziehen wieder in eine Villa. Jetzt gibt es die ersten Bilder von dem Anwesen.

Eine neue Kuschel-Villa, liebeshungrige Islander und alle Macht den Zuschauern: „Love Island“ is back – und das live! Sylvie Meis und Oli.P eröffnen die Flirt-Saison mit einer Live-Show voller Überraschungen für die Islander! Die „Love Island“-Community durfte zum ersten Mal die Couples bestimmen. Wie werden die Islander reagieren, wenn Sylvie Meis ihnen die Entscheidungen der Fans mitteilt? Außerdem wird in der Show die erste Granate einziehen! Zwei heiße Islander stehen zur Wahl. „Power of the Zuschauer“: Wer am Ende die Villa betritt, liegt in den Händen der Community! Und wie schlägt sich Islander Hannes auf der Insel der Liebe? Sein Vater, Schlagerstar Markus Mörl, ist mit Ehefrau Yvonne König zu Gast. Wie finden die Eltern die Islanderin, mit der sich der 24-Jährige jetzt ein Bett teilt?

Das ist die „Love Island“-Villa in Griechenland

Die neue „Love Island”-Villa in Griechenland bietet alles, was das Islander-Herz begehrt: Einen großen Pool, riesige Daybeds, eine mediterrane Outdoorküche, ein traumhafter Stylingroom und vor allem ganz viele romantische Ecken. Auf rund 240 Quadratmetern und überwacht von 49 Kameras können die neuen Islander flirten und kuscheln, was das Zeug hält. Zahlreiche Lichtinstallationen und Lichterketten bringen die Islander in Stimmung – egal ob Kuschelmodus oder Partyspaß. Romantik pur gibt es dank einem pastellfarbenen Blütenmeer an der typisch griechisch weißgetünchten Villa.

„Love Island”-Moderatorin Sylvie Meis ist von der neuen Location begeistert: „Die Villa ist ein Traum, eine echte Wohlfühl-Oase mit ganz vielen kuscheligen Ecken. Perfekt für ganz viel Zweisamkeit, gute Gespräche und heiße Flirts. Würde ich hier einziehen, wäre eines der Daybeds direkt am Pool auf jeden Fall mein Lieblingsplatz.” Die neue Staffel von „Love Island“ zeigt RTLZWEI ab dem 11. September 2023 um 20:15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Diesen Tipp bekam Hannes von seinem berühmten Vater!