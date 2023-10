Love Island 2023: Date-Premiere für Jenny

Die Islander genießen ihre letzten Stunden in der Villa, ehe das große Finale ansteht. Beim Spiel „Abgespritzt“ geht’s den Jungs an die weißen T-Shirts. Laura und Leon kommen sich in der Private Suite noch näher als zuvor (ja, das geht) und für Jenny und Luca geht’s zum ersten Date. Auf einer Yacht blicken die beiden auf ihre gemeinsame Zeit auf der Insel der Liebe zurück, haben aber auch ihre Zukunft außerhalb der Villa im Visier. Und wer weiß, vielleicht beginnt diese auch ganz schnell: Sylvie Meis crasht am Abend eine Party und verkündet, dass der ein oder andere Islander und sogar die Couples zittern müssen.

Leon und Laura genießen erneut die Zweisamkeit in der Private Suite. Beim letzten Mal kamen bereits beide auf ihre Kosten, diesmal geht es einen Schritt weiter. Für die Mädels ein Grund, nochmal genauer bei Laura nachzufragen. Ein Blowjob-Talk vom Feinsten ist eröffnet. „Ist er gekommen? Hast du geschluckt?“, will Vani von ihrer nickenden Mit-Islanderin wissen. Jenny selbst hat es noch nie getan, weil sie die Konsistenz eklig und zu cremig findet: „Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Schlucktest hier drin machen, aber ausprobieren würde ich schon gerne mal.”

Überraschende Beauty-Beichte

Laura, Vani und Jenny plaudern über Beziehungen und was das mit dem Selbstbewusstsein macht. Laura hat sehr gelitten, als ihr Ex sie betrogen hat. Jenny hat andere Erfahrungen mit Männern. “Du datest und dann ghosten die dich. Sowas verunsicherte mich immer so weit, dass ich irgendwann keine Selbstliebe mehr hatte. Warum passt es nicht? Bin ich nicht hübsch genug?”, erinnert sich Jenny und zeigt auf ihr Gesicht. “Da hatte ich teilweise Komplexe und habe angefangen, hier mal eine Spritze und dann hier – weil ich mir gedacht habe, vielleicht bleiben sie dann und mögen mich!” Zum Glück sind diese Zeiten vorbei und Jenny ist selbstbewusster denn je und hat jetzt auch ihren Luca …

Auf die Zukunft

Sie sind seit dem ersten Tag ein Couple, teilen sich ein Bett und sind mittlerweile offiziell liiert. Jetzt ist es endlich so weit: Jenny und Luca dürfen auf ihr erstes Date. Auf einer Yacht genießen sie pure Zweisamkeit auf dem Meer. “Einen besseren Ort für ein erstes Date gibt es nicht – und eine bessere Frau auch nicht”, freut sich Luca. Zukunftspläne für die Zeit nach “Love Island” werden geschmiedet. Wie reagieren die Eltern auf die neuen Partner? “Meine Mum ist sehr wählerisch und sehr vorsichtig. Aber es ist ja gut, dass die Vanessa dich mag, dann mag die Mama dich auch”, erklärt Jenny. Und dann wird angestoßen: “Auf unsere Zukunft!” „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.