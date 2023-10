Love Island 2023: Das Gewinner-Couple wurde gekürt!

Nach einer langen Pause gab es in diesem Jahr wieder eine neue Staffel von „Love Island“. Die letzten Stunden der Islander sind im Paradies angebrochen. Im großen Finale wurde jetzt das Gewinner-Couple gekürt.

Für Hannes, aber auch für die Granaten Vani und Miriam, war es nach der letzten Paarungszeremonie vorbei. Vor allem für den Sohn von Markus Mörl fiel der Abschied schwer, welcher unter Tränen die Villa verlassen hat. Jenny und Luca, Leon mit Laura oder doch Evi und Leandro sind die drei Couples, welche es ins Finale geschafft haben. Doch am Ende konnte nur ein Pärchen die Show gewinnen.

Dieses Couple gewinnt „Love Island“

In den vergangenen drei Wochen haben die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Love Island“ nach der großen Liebe gesucht. In einer traumhaften Villa in Griechenland gab es viele Emotionen, Tränen, Drama, aber vor allem auch große Gefühle. Viele Islander mussten die Show bereits verlassen – drei Couples kämpften in der Realityshow noch um den Sieg. Sylvie Meis hat soeben verkündet: Jenny und Luca gehen als Sieger-Couple der diesjährigen Staffel von „Love Island“ hervor.

Das Gewinner-Couple erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro. Für eine Beziehung ist das ein gutes Startkapital“, so Co-Moderator Oli P. Sowohl Luca und Jenny bekamen jeweils einen Briefumschlag – in einem Umschlag befanden sich 50.000 Euro, in dem anderen 0 Euro. Luca hat den Briefumschlag mit den 50.000 Euro erhalten – er konnte entscheiden, ob er das Geld mit Jenny teilt. „Wir haben die Reise gut gemeistert und wir haben das zusammen verdient“, sagte Luca. Leon mit Laura folgten auf Rang zwei. Evi und Leandro landeten auf dem dritten Platz.