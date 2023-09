Love Island 2023: Couple-Chaos! Dreier-Drama um Fabi und Hannes

Was für ein Durcheinander auf der Insel der Liebe bei „Love Island“: Granate Jeanine oder Couple Alessa? Fabi steckt mitten im Gefühlschaos. Das nächste Herz-Dilemma plagt Hannes. Bei Couple Vanessa kommt er so gar nicht weiter.

Wie gut, dass die wunderschöne Granate Celine eingezogen ist. Von Anfang an ist da ein Vibe und mit der Studentin schwimmt der 24-Jährige auf einer ganz anderen Welle. Auch bei Evi und Robert entwickelt sich was – Chaos! Wer will denn nun mit wem ein Couple sein? Das klärt Sylvie Meis persönlich bei der dritten Paarungszeremonie der Staffel. Bei der XXL-Granatenwahl entscheiden Celine, Jeanine, Derryl und Robert, mit wem sie in einem Bett schlafen wollen.

Dreier- und Vierergeschichten

Wer hatte schon mal einen Dreier, wer ist fremdgegangen und wer ist nach dem ersten Date direkt in der Kiste gelandet? Beim Party-Spiel “Schluck die Wahrheit” kommt alles ans Licht. “Es war schon öfter so, dass Männer immer glauben, dass wir einen Dreier mitmachen. Wovon träumen die nachts? Da sind wir raus”, so Jennys und Vanessas Erfahrungen zum Thema Dreier. “Ich hatte noch nie einen Dreier, aber einen Vierer!”, erklärt Leon ehrlich. Auch Hannes hat nichts zu verbergen. Er ist der einzige Islander, der zugibt, schon mal fremdgegangen zu sein und “Ich liebe dich” gesagt zu haben, ohne es zu fühlen. “Ist euch das noch nie so beim Sex rausgerutscht?”, fragt er verblüfft in die grölende Runde.

Mut zum Angriff

“Jeanine ist eine wunderschöne Frau. Sie passt genau in mein Beuteschema. Wenn Jeanine und Alessa im Startcast gewesen wären, wäre es sehr schwer für mich gewesen!”, bringt Fabi sein Dilemma auf den Punkt. Granate Jeanine hat den 25-Jährigen im Visier und lässt sich auch von Couple Alessa nicht wegzicken. “Ich sage zu 100 Prozent, der Fabi hat Interesse!”, begründet sie ihr Verhalten. Aber wird die 27-Jährige wirklich Fabi zu ihrem Couple machen? Gelegenheit hat sie, denn die nächste Paarungszeremonie steht an und die neuen Islander haben zuerst die Wahl. Wie werden sich Celine, Jeanine, Derryl und Robert entscheiden? Evi wird für Robert immer interessanter. Hannes hat dagegen das Interesse an Vanessa verloren und nimmt Kurs auf Celine: “Wenn wir gut viben, wäre ich offen für mehr!” Das spielt natürlich Derryl in die Karten, der sich entspannt für Vanessa entscheiden könnte. “Meine Botschaft an euch ist: Hört auf eure Gefühle und nicht auf euren Kopf”, so Sylvie Meis zu Beginn der Paarungszeremonie. “Nur mit Mut, auch mal anzugreifen, kommt man hier weiter.”

Live-Show-Gäste: Carina Nagel und Mike Heiter

Sie kennen das Leben auf der Insel der Liebe genau, wissen wie es ist, auf der Achterbahn der Gefühle in der “Love Island”-Villa durchgeschüttelt zu werden: Die Reality-Stars Carina Nagel und Mike Heiter. 2022 kämpfte Carina mit vollstem Körpereinsatz um das Herz von Islander Bocc. Und Mike Heiter eroberte rund um die erste “Love Island”-Staffel die Herzen von gleich zwei Islanderinnen: Chethrin Schulze und Elena Miras. Im Talk mit Sylvie Meis und Oli.P werden die “Love Island”-Experten von ihrer Zeit in der Villa berichten und das aktuelle Geschehen rund um Alessa, Fabi, Hannes und Co. kommentieren. Die zweite “Love Island”-Live-Show, morgen, 18. September 2023, 20:15 Uhr bei RTLZWEI.