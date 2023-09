Love Island 2023: Bodyshaming-Eklat, Live Show-Schock und neue Granaten

Das große Beben in der „Love Island“-Villa. Mit dem Einzug von Vani kommen Geschichten aus der Sendung ans Tageslicht – unter anderem Alessandras Bodyshaming-Kommentare gegen Jeanine. Eine Aussprache muss her. Ihren Mund darf auch Evi mal nicht nur zum Deep Talk nutzen, endlich wird die 28-Jährige geknutscht. Und kaum haben die Islander den Live Show-Schock rund um den Rauswurf von Alessa und Fabi verdaut, geht die Villatür auf und die Granaten Miri (23, Servicekraft aus Xanten) und Deniz (25, Personal Trainer aus Geldern) spazieren herein.

Nach Bodyshaming: Keine Einsicht bei Alessa

„Ich distanziere mich davon, ich feiere sowas auch nicht“, so Fabi in der Strandhütte. Was er damit meint? Die Bodyshaming-Kommentare seines Couples Alessa gegen Jeanine. Bei deren Einzug ließ die Züricherin kein gutes Haar an ihrer Konkurrenz. Durch Granate Vani hat Jeanine von dem Ausspruch erfahren und sucht das Gespräch mit den anderen. Vor allem Fabi möchte damit nichts zu tun haben. Im Gespräch mit Alessa stellt er klar: „Das sind auch unterschiedliche Ansichten: Ich finde sie hübsch, du findest sie nicht hübsch.“ Ihre Antwort? „Ich seh sie nicht mal als Konkurrenz, weil sie hat keinen guten Körper oder so.“ Einsicht sieht anders aus. Auch der vermeintlich klärende Talk der beiden Blondinen läuft aus dem Ruder. „Es gibt dir nicht das Recht, meinen Körper zu beleidigen“, so Jeanine im Stylingroom zu Alessa, die schließlich mit dem Wort „unnötig“ einfach den Raum verlässt.

Bro-Kuss und es scheppert bis Athen

Ein Kuss, ein Ring und eine Torte gilt es für alle Islander zu verteilen. Dabei dürfen sie frei wählen, wen sie mit was „beglücken”. Die Chance lässt Luca nicht ungenutzt und knutscht nicht seine Jenny, sondern Fabi herzhaft auf die Wange. „Der Fabi kriegt meinen Kuss, weil er mein Bro ist und immer ein offenes Ohr für mich hat!”, erklärt Luca. Am Ende ist Jeanine an der Reihe, die eine XXL-Sahne-Ladung auf ihren Tortenboden sprüht und diesen Alessa voller Genugtuung ins Gesicht klatscht. „Booooah, die Torte hat richtig gescheppert. Das haben die bis Athen gehört”, so Laura grinsend. Rache ist halt süß! „Wir sind Vorbilder hier und Bodyshaming geht gar nicht”, begründet Jeanine ihre Wahl und ergänzt: „Das hat gut getan!”

Schmetterlingslandung geglückt

Alle guten Dinge sind … sieben! Zumindest bei Islanderin Evi. Mit Leandro will sie endlich auf Tuchfühlung gehen. Während alle Couples im Schlafzimmer schmatzen, werden auch die beiden heiß – und endlich: der erste Kuss zwischen Evi und Leandro fällt. Und dann noch einer und noch einer. „Es fühlt sich gut an, wir sind sehr vertraut. Ein Schmetterling ist in meiner Richtung gelandet“, so die 28-Jährige. Vertraut ist auch das Couple Jenny und Luca. Sie dürfen endlich in die Private Suite. „Hast du mich gern?“, fragt Jenny schmusend, worauf Luca „sehr gern“ antwortet. „Auf einer Skala von 1 bis 10 eine 11”, so der 27-Jährige. Was in dieser Nacht passiert ist, bleibt ihr Geheimnis … „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.