Love Island 2023: Bittere Tränen und eine klare Ansage von Mama

Liebes-Chaos bei „Love Island“: Derryl erkennt in der Casa Amor, wie wichtig Evi ihm ist. Er vermisst die 28-Jährige. Die wiederum hat ganz andere Sorgen: mit Granate Jan läuft es bestens, bis er es wagt, nach einem Kuss zu fragen. Und auch Jeanine wünscht sich Nähe – zu Fabi. Weinend lässt sie in der Strandhütte ihren Gefühlen freien Lauf. Gleichzeitig checken Vanessa und Hannes bei einem heißen Massage-Date, was bei ihnen so laufen könnte.

Kussdrama um Jan und Evi

Die Auszeit in der Casa Amor hat Derryl die Augen (und das Herz) geöffnet – er vermisst sein Couple Evi. Wird er ihr bei der Rückkehr in die Villa sein Herz ausschütten? Hat sie überhaupt noch einen Sinn für den Pumper oder hat Granate Jan Evi in seinen Bann gezogen? Nach einem romantischen Weindate schwenkt dieser allerdings mächtig die Red Flags! „Was muss ich machen, dass ich einen Kuss von dir bekomme?“, so Jan im Fetisch-Outfit. Für Evi ist das zu „hardcore direkt“. Schießt Evi Granate Jan noch vor der nächsten Paarungszeremonie ab?

Scheiße labern und Massagen

Vanessa und Hannes dürfen sich eine Auszeit gönnen und bei einem sinnlichen Massage-Date auf Tuchfühlung gehen. „Ich dachte ja erst, dass wir hier massiert werden”, so der 24-Jährige.“Aber ich darf wohl selber Hand anlegen! Du kriegst gleich die Magic Hands, dann fühlst du dich wie neugeboren.” Voller Hingabe und sehr rücksichtsvoll verwöhnt er Vanessa, die die Massage in vollen Zügen genießt. Dann wird gewechselt. Während Vanessa Hannes durchknetet, will sie wissen, was er ihr denn so zu bieten hat. „Scheiße labern und Massagen – das sollte doch ausreichen, oder?”, so die prompte Antwort. Und wie geht es mit den beiden jetzt weiter? „Ich möchte Hannes auf jeden Fall noch weiter kennenlernen und mal schauen, wohin das führt und wie weit man geht.”

Haben Jeanine und Fabi noch eine Chance?

„Die haben jetzt drei Tage Abstand gehabt, wer weiß”, teilt Jeanine ihre Gedanken mit Evi und Jan, die immer noch nur um einen Islander kreisen: Fabi. Hat sie bei ihm vielleicht doch noch eine Chance? In der Strandhütte kommen Jeanine die Tränen: „Es ist ja immer blöd, wenn es nicht nach Plan läuft! Ich habe es im echten Leben schwer und hier wird es mir auch nicht einfacher gemacht.” Was Jeanine nicht weiß, ist, dass ihr gebeuteltes Herz Schützenhilfe von außen bekommt. Fabis Mama macht ihrem Sohn per Videobotschaft eine klare Ansage: „Ich würde Jeanine auch mal die Chance geben, dich besser kennen zu lernen!” „Love Island“ läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.