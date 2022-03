Love Island 2022: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Bei RTLZWEI geht „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ in die nächste Runde. Die Islander suchen in einer Villa in Teneriffa nach der großen Liebe. KUKKSI verrät, welche Kandidaten aus der Show fliegen.

Die neue Staffel der Erfolgsshow steht diesmal unter dem Motto „Festival of Love“. Bei Challenges und heißen Flirts lernen sich die Kandidaten über mehrere Wochen in einer Villa auf Teneriffa besser kennen. Doch in der siebten Staffel gibt es eine Neuerung: Erstmals gibt es nämlich zwei Villen! Das hat es in der Show zuvor noch nie gegeben.

Das sind die Kandidaten zum Start bei „Love Island“

(27) aus dem Raum Stuttgart, Lagerlogistiker: „Ich nehme jetzt nicht die Erstbeste.“ Jennifer (23) aus Düsseldorf, Recruiterin: „Ich würde sagen, dass ich das gewisse Etwas mitbringe, das vielleicht nicht jede hat.“

Diese Granaten ziehen auf die Liebesinsel

Sobald die ersten Granaten einziehen, erfahrt ihr es hier.

Welche Kandidaten sind raus?

Bei „Love Island“ kommen nur die Kandidaten weiter, welche ein Couple haben. Das bedeutet: Wer Single in der Show bleibt, hat schlechte Karten und muss seine Koffer packen. Doch auch die Couples sind nicht sicher, denn Granaten können diese crashen und dem anderen den oder die Partner/in ausspannen. Sobald die ersten Kandidaten rausgeflogen sind, erfahrt ihr es hier. „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft ab dem 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel