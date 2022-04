Love Island 2022: Wer ist raus? Dieses Couple muss gehen!

In den letzten Tagen sind immer mehr neue Islander in die Traumvilla auf Teneriffa bei „Love Island“ eingezogen. Heiße neue Singles, wie Jendrik oder Cindy haben ordentlich Schwung in die Bude gebracht und das Flirtbarometer in die Höhe schießen lassen. Es wird Zeit die Couples neu zu ordnen. Bei der heutigen Paarungszeremonie dürfen die Mädels wählen. Da Gleichstand herrscht wird kein Single übrig bleiben. Doch „Love Island” ist ja bekanntlich immer für Überraschungen gut. Und so müssen die Islander über das Schicksal eines Couples entscheiden.

„Naaaachricht! Nachricht. Ich habe eine Nachricht”, grölt Vanuschka durchs Haus. Die Salzburgerin verkündet, dass es heute Abend noch eine Paarungszeremonie geben wird. Die meisten Islander sind entspannt, schließlich herrscht Gleichstand bei Jungs und Mädels. Somit bleibt kein Islander übrig, der eventuell die Villa verlassen muss. Doch Inna hat da schon eine Ahnung: „Jetzt in diesem Moment wird jeder jemanden wählen können, aber ich bin halt gespannt, ob alle drin bleiben”. Damit liegt sie schon mal nicht falsch. Aber zuerst werden die Couples gewählt.

Leonie eröffnet die Paarungszeremonie

„Der Islander für den ich mich entscheide, ist für mich jemand besonderes. Ich finde, er sieht von Tag zu Tag immer schöner für mich aus”, die 27-Jährige entscheidet sich für Léon. Vansuchka schließt Mahdi auch immer mehr ins Herz und nimmt ihn zu ihrem Couple. Nun ist Jennifer an der Reihe. „Ich habe schon sehr starke Gefühle aufgebaut für diese Person”. Damit meint sie Nico, der sich über Jennifers schöne Worte unendlich freut. „Der Islander, den ich heute auswähle, hat mir hier auf der Liebesinsel ein neues Gefühl vermittelt. Ich freue mich ihn weiterhin kennenlernen zu dürfen und wähle deshalb Jendrik”, so Inna. Cindy, die erst kürzlich als Granate die Villa bezogen hat, darf als nächstes ihr Couple wählen. Die schöne Düsseldorferin entscheidet sich für Mark. Der Bonner freut sich sehr: „Cool, wir können endlich in einem Bett zusammen schlafen!”.

Sandrine darf als nächstes ihre Entscheidung mitteilen. Der 28-Jährigen fällt die Wahl nicht leicht. Adriano und Bocc stehen noch zur Wahl. „Trotzdem habe ich mich für den Islander entschieden, der mir das Gefühl gegeben habt, dass ich nicht ganz fehl am Platz bin. Du hast mich überrascht und ich habe dich falsch eingeschätzt”, so Sandrines Worte. Ihre Wahl fällt auf Bocc. Sanne und Adriano bleiben übrig und bilden somit das letzte Couple am Ende der Paaarungszeremonie. „Es wird safe noch was passieren”, flüstert Jennifer vor sich hin. Damit liegt sie vollkommen richtig…

Zweck-Couple raus: Sanne und Adriano müssen gehen

Nach der Paarungszeremonie ist vor dem nächsten Rauswurf! „Auf ‘Love Island’ geht es darum die wahre Liebe zu finden, sich zu öffnen und Gefühlen eine Chance zu geben”, liest Leonie eine Naaaaaaachricht vor. „Doch nicht alle Couples verfolgen dieses Ziel!” Welches Couple hat das geringste Liebes-Potential? Das müssen die Couples in geheimer Abstimmung in der Strandhütte entscheiden. Sich selbst zu nennen, ist nicht erlaubt. Nacheinander geben die Paare ihre Stimmen ab. Es wird unter vier Augen diskutiert: “Mit Adriano und Sanne, da wird nie was laufen”, wirft Leonie ein. Anders sehen es Nico und Jennifer. „Das wenigste Potential sehen wir bei Sandrine und Bocc”, verkündet er ihre Entscheidung. Auch Vanuschka und Mahdi sowie Sanne und Adriano sind dieser Meinung. Die anderen vier Paare sehen in Sanne und Adriano die wenigsten Liebeschancen. Damit ist klar: Für Sanne und Adriano heißt es Koffer packen. “Alles gut, war ja irgendwie klar”, so Adriano gefasst. Trotzdem ist der Abschied, gerade von Adriano, sehr emotional und tränenreich – auch bei den Boys. „Die beste Seele geht raus”, bringt es Nico traurig auf den Punkt. „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel