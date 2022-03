Love Island 2022: So sollte der Traummann von Sandrine sein!

Sandrine ist mit ihren 28 Jahren ein echter Hingucker! Die Jura-Studentin ist für die große Liebe bereit und hat sich deshalb bei „Love Island“ beworben. Nun verrät sie, wie ihr Traummann sein sollte.

Bei „Love Island“ will Sandrine die Jungs um den Finger wickeln – aber wie will sie das anstellen? „Ich denke, ich bin eher ein natürlicher Mensch, sage auch, was ich denke und bin ein Kumpeltyp. Ich glaube, Männer finden sowas ganz gut, wenn Mädels ein bisschen so sind und nicht nur so Püppchen. Ich kann beides sein. Ich bin sehr gerne eine Frau und mit mir kann man Pferde stehlen und ich bin für jeden Spaß zu haben. Ich glaube, die Mischung finden Jungs ganz gut“, meint die 28-Jährige im Interview mit RTLZWEI.

Sandrine spricht über ihren Traummann

Und wie sollte ihr Traummann sein? „Also optisch bin ich gar nicht so festgefahren. Also der nordische Typ gefällt mir, aber bin offen für alles. Aber wenn der Mann etwas hat, das mich catched, dann ist es egal, ob er braune oder blonde Haare, helle oder dunkle Augen hat. Mir ist es wichtig, dass er größer ist als ich, sportlich und gut gebaut. Beim Charakter habe ich viele Ansprüche. Das man immer für einander da ist, wenn man sich braucht. Das erwarte ich von meinem Partner, da ich das selbst mache und dann sollte er natürlich treu, loyal und ehrlich sein. Mir ist wichtig, dass man über alles reden kann“, verrät die Kandidatin.

Es gibt die ein oder andere Sache, wo sie bei Jungs einfach nicht widerstehen kann: „Da gibt es viele Sachen. Gerade vielleicht Mimik und Gestik. Wenn man schöne Haare hat und sich durch das Haar fährt, kann das ganz gut aussehen. Aber generell finde ich Humor sehr wichtig.“ Bei „Love Island“ will sie vor allem die Zeit genießen. „Natürlich erstmal, dass man eine schöne Zeit mit allen dort hat, dass die Stimmung gut ist. Und im besten Fall, dass man dann irgendwann auch jemanden hat, mit dem man da durchgeht. Das wäre schon schön, wenn man dort nicht allein bleibt. Aber auf jeden Fall Spaß haben und die Zeit genießen“, sagt Sandrine. Ob sie auf der Liebesinsel ihre große Liebe finden wird? „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel