Love Island 2022: RTLZWEI wirft Bucci aus der Show!

RTLZWEI und die Produktionsfirma haben hart durchgegriffen! Kandidat Bucci wurde aus der Show geschmissen. Hintergrund ist respektloses Verhalten, welches in dem Kuppelformat nicht geduldet wird.

Zwischen Sandrine und Bucci lief es anfangs eigentlich perfekt. Doch schon nach kurzer Zeit wurde er besitzergreifend und die Islandern stellte auch seine Ehrlichkeit in Frage. Die Situation hat sich immer weiter zugespitzt – doch dann brachte der Kandidat das Fass um Überlaufen und sorgte für einen handfesten Eklat in der Show. Daraufhin musste er die Villa sofort verlassen – aber was ist eigentlich passiert?

Bucci muss die Villa verlassen

In der Villa sollten die Ladys für Bucci tanzen. Als Vanuschka an der Reihe war, ergriff der Islander die Flucht – da sie mit Mahdi ein Couple hat, könne man ihr nicht beim Tanzen zusehen. Die Mitstreiter reagierten fassungslos auf sein Verhalten und konnten dieses absolut nicht nachvollziehen. „Das war schon eine Scheiß-Aktion“, erklärte etwa Jendrik. Und auch RTLZWEI fand diese Aktion ziemlich respektlos und hatte deshalb krasse Konsequenzen für Bucci. „Dein Benehmen gegenüber Sandrine und einigen anderen ist so übergriffig, so respektlos und falsch, dass deine Zeit bei ‚Love Island‘ hiermit beendet ist“, sagte „Love Island“-Sprecher Simon Beeck in der Show.

Sandrine verstand die Welt nicht mehr. „Ich möchte so eine Beziehung einfach nicht mehr führen, die mich nicht weiterbringt“, meint sie. Nicht nur die Fans fanden, dass der Rausschmiss richtig war, sondern auch die anderen Kandidaten in der Villa. „Diese kindischen Moves, das ist für uns kein Statement setzen, weil irgendwer Respekt hat, das ist einfach nur respektlos“, meinte etwa Inna. „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel