Love Island 2022: Kandidatin Jessica ist die erste Translady!

Das gab es bei „Love Island“ noch nie: Erstmals wird eine Translady in der Kuppelshow teilnehmen und sucht in dem Format ihre große Liebe. Jessica wurde nicht als Frau geboren. Die 22-Jährige will nun die Liebesinsel ordentlich aufmischen.

Die neue Staffel von „Love Island“ steht in den Startlöchern. Der Cast könnte diesmal kaum unterschiedlicher sein – mit Jessica ist auch erstmals eine Translady dabei. „Als allererstes was bei mir im Fokus steht ist, ich bin Transgender und das gab es noch nie in der Geschichte von ‚Love Island'“, erzählt die 22-Jährige im Interview mit RTLZWEI.

Mit 12 Jahren hat sich Jessica geoutet

Die Einzelhandelskauffrau hat eine wichtige Botschaft an die Zuschauer und will mit ihrer Teilnahme vor allem ein Zeichen für mehr Toleranz setzen. „Es ist einfach wichtig für mich zu zeigen: Hey, auch ich als Transfrau kann in einer Dating- beziehungsweise Realityshow einen Mann finden“, sagt Jessica. Bereits im Alter von 12 Jahren hat sie sich bei ihrer Mama geoutet.

So will die Beauty bei den Jungs punkten

Doch auch bei den Jungs will Jessica vor allem mit ihrer fröhlichen und offenen Art punkten. „Viele sagen mir: Dich erkennt man direkt wieder an deiner fröhlichen und offenen Art“, verriet die Kandidatin. Vor allem Südländer haben es ihr angetan, auf welche die 22-Jährige ziemlich abfährt. Und die Beauty hat eine Vorliebe und steht vor allem auf Fußballerwaden. Ob sie bei „Love Island“ ihren Mr. Right finden wird? Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft ab dem 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel