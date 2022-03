Love Island 2022: Erste Bilder aus der Villa!

Zum zweiten Mal starten Islander auf der wunderschönen Frühlingsinsel Teneriffa das Liebesabenteuer ihres Lebens. In diesem Jahr befindet sich die „Love Island“-Villa im Südwesten der kanarischen Insel.

Auf „Love Island“ suchen die Islander nach der großen Liebe. Heiße Flirts, große Emotionen und vielleicht das ein oder andere Drama steht den Zuschauern in der neuen Staffel der erfolgreichen Kuppelshow bevor. Die Kandidaten wohnen in einer Villa in Teneriffa umgeben von einer traumhaften Kulisse.

Auf rund 300 Quadratmetern haben die neuen Islander Platz für große Gefühle und noch mehr Zweisamkeit. „Ich durfte die neue Villa schon bestaunen und habe sie mir genau angeschaut“, erklärt „Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis. „Die Villa ist wirklich wunderschön und ich habe mich dort einfach sofort wohlgefühlt. Kuschelig und intim: Sie ist der perfekte Ort für ganz viel Romantik.“

Große Outdoorküche, kuschelige Ecken und eine Mega-Lounge am Pool

Auf zwei Etagen erstreckt sich die neue „Love Island“-Villa. Im Obergeschoß warten in dem gemütlichen Schlafzimmer die kuscheligen Betten auf die Islander. Eine große Terrasse, ein Ankleidezimmer und der legendäre Stylingroom dürfen natürlich auch nicht fehlen. Im Erdgeschoß laden das Wohlfühl-Wohnzimmer und im dazugehörenden Garten eine Mega-Lounge am Pool zum chillen ein. Eins ist jetzt schon klar: Rund um die große Outdoorküche starten die fetten „Love Island“-Partys und an der Feuerstelle erleben die Islander spannende und emotionale Paarungszeremonien. „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft ab dem 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel

Die Bilder der Villa