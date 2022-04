Love Island 2022: Drei Couples kämpfen um den Sieg!

#TimeToSayGoodbye aka das große Kofferpacken bei „Love Island“! Die Hälfte der Islander hat kurz vor dem Finale die Villa verlassen! Sechs Islander sind raus und drei Couples kämpfen jetzt um den Sieg. Jennifer und Nico, Leonie und Léon oder Cindy und Mark: Welches Couple gewinnt die 7. Staffel von „Love Island”?

Kaum haben sich Sandrine und Bocc im Guten getrennt, klingelt Sandrines Smartphone: „Bocc und Sandrine: Als Singles lebt man gefährlich auf ‘Love Island’ und deshalb müsst ihr die Villa sofort verlassen!” Die Islander glauben geschockt an einen Scherz, dem ist aber nicht so. „Es kommt, wie es kommt”, sind sich Sandrine und Bocc einig. Die Koffer sind gepackt und an der Villa-Tür wird es noch mal emotional. Sandrine kann ihre Abschiedstränen nicht unterdrücken: „Wirklich, ich lieb euch alle und ich hatte eine super Zeit. Ich werde das nie vergessen!”

Drama-Alarm und App-Voting

Drama-Alarm in der Villa! Noch mehr Islander müssen gehen! Die Community hat in der „Love Island”-App gevotet, welches Couple es verdient hat ins Finale zu kommen. „Carina und Chris, ihr habt am wenigsten Votes bekommen und müsst jetzt die Villa verlassen”, liest Léon vor. Die Beiden haben es irgendwie geahnt. „Egal Leute, ich hatte eine geile Zeit”, so die Blondine, die nur zwei Tage auf der Insel der Liebe sein durfte. Und Chris ergänzt vor dem gemeinsamen Auszug: „Ich gehe hier mit einer Erfahrung fürs Leben raus. Wir sehen uns wieder und ich freue mich darauf, mit euch richtig feiern zu gehen!”

Der letzte Auszug vor dem Finale

Die letzte Entscheidung, welches Couple kurz vor dem Finale gehen muss, treffen die Islander in der Villa! „Nur drei Couples haben die Chance auf den Sieg”, liest Nico eine Nachricht vor. „Gegen welche zwei Couples wollt ihr im Finale kämpfen?” Die Paare ziehen sich zur Beratung zurück. Doch es gibt keine sofortige Einigung. Inna und Jendrik sowie Mark und Cindy haben die gleiche Anzahl an Stimmen bekommen. Doch eine Diskussion unter den Vieren, wer gehen soll, bleibt ergebnislos. Also sind Nico, Jennifer, Leonie und Léon wieder gefragt. „Wir entscheiden uns für Mark und Cindy, weil sie insofern weiter sind, da schon mal ein Kuss stattgefunden hat”, erklärt Léon. Damit steht fest: Inna und Jendrik sind die letzten Islander, die die Villa vor dem großen Finale verlassen. Jennifer und Nico, Leonie und Léon sowie Cindy und Mark sind die Final-Couples von „Love Island”! „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel