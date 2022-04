Finale der siebten Staffel von „Love Island“! Insgesamt 22 Islander waren in der zweiten Frühjahrsstaffel der Dating-Show dabei. Sechs von ihnen stehen im großen Finale mit „Love Island”-Moderatorin Sylvie Meis. „Einer von euch gehört zum Sieger-Couple, zum 50.000 Euro-Couple. Aber das Geld ist natürlich Nebensache. Das Wichtige hier sind die Gefühle“, begrüßt „Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis zu Beginn des großen Finales Léon, Nico und Mark. „Ihr habt alle drei wirklich ganz besondere Frauen gefunden und damit seid ihr jetzt schon Sieger – Sieger im großen Spiel der Liebe!“

„Das Couple mit den meisten Stimmen, die Gewinner von ‚Love Island’ sind Jennifer und Nico!”, ruft Sylvie Meis strahlend. Jennifer schreit vor Freude und Nico nimmt seine Süße glücklich in den Arm. „Was? Was? Was? Mein Gott, wie crazy. Ich kann es nicht glauben”, so Jennifer fassungslos. „Ich kann das gerade noch gar nicht realisieren”, so Nico zu Sylvie Meis. Und haben die beiden mit dem Sieg gerechnet? „Nein, wirklich nicht. Wir haben es gehofft, aber nie erwartet”, erklärt Jennifer.

How deep is your love?

„Ich nehme den oberen Umschlag”, so Jennifer, als es um die 50.000 Euro Gewinnsumme geht. Und damit beweist die 23-Jährige ein gutes Händchen, denn das Geld ist in ihrem Umschlag. „How deep is your love? Möchtest du das Geld in Liebe mit Nico teilen oder für dich selbst behalten?”, fragt Sylvie Meis. Jennifer zögert nicht eine Sekunde: „Von mir aus kann ich ihm den ganzen Umschlag geben. Ich habe hier schon mehr als gewonnen. Geld kommt und geht. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich natürlich teile!” Die Liebe gewinnt … IMMER!

Und wie geht es jetzt weiter …

„Bezüglich unserer Zukunft haben wir schon alles im Detail geplant. Ich fliege direkt mit ihr zurück, so dass wir ein paar Tage ungestört für uns haben und das Wochenende danach sehen wir uns auch direkt”, erläutert Nico. „Auch haben wir schon einen Gameplan gemacht, wie alles in Zukunft aussehen soll, wann man im besten Fall zusammenzieht. Ich will sowieso aus dem Saarland raus. Für wen, wenn nicht für sie, würde ich alles aufgeben!” „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel