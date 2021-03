Love Island 2021: Trennt sich das erste Paar?

Zwei Tage waren die Islander voneinander getrennt: schmerzlich haben sie sich vermisst. Kaum wiedervereint in der Villa, sind Greta und Fynn so close wie nie. Nicole und Dennis genießen romantische Kuschelmomente bei ihrem zweiten Date. Nur bei Bianca und Adriano herrscht Funkstille. Der 26-Jährige gesteht, dass seine Gefühle für die 23-Jährige nicht stark genug sind. Ist das das Ende für die Beiden? Und wer blickt bei dem Couple-Chaos eigentlich noch durch? Gelegenheit sich zu sortieren bekommen die 14 Islander bei einer Paarungszeremonie am Abend!

“Das war richtig krass dich wieder zu umarmen und zu küssen”, Nicole ist einfach nur überglücklich, dass sie und Dennis wieder zusammen sind. Nach dem großen Zittern, ob die Zuschauer für den Düsseldorfer voten und ihn zurück in die Villa schicken, genießen die beiden Turteltauben ihr Wiedersehen bei einem romantischen Date. „Ich habe schon das Verlangen mehr Zeit mit dir zu verbringen”, lechzt die 29-Jährige, die sich wünscht: „Ich hoffe einfach, dass wir bald wieder in einem Bett schlafen können”. Darüber wäre auch Dennis froh, der die hübsche Blondine sehr vermisst hat. „Ich hatte das seit meiner Ex-Beziehung nicht mehr, dieses Gefühl jemanden zu vermissen”, gesteht der Beamte.

Die zwei sprechen auch über ihre Zeit nach „Love Island” und wie es wohl sein wird, wenn sie sich nicht 24 Stunden am Tag sehen. Nicole fühlt Dennis dabei auf den Zahn: „Willst du eigentlich heiraten irgendwann?” „Doch, doch schon”, bejaht der 27-Jährige. Eins ist sicher, gerade genießen sie ihre Zeit in vollen Zügen. Unter dem kanarischen Sternenhimmel wird gekuschelt und geknutscht.

Was stimmt mit Adriano nicht?

Adriano rät Francesco, dass er als Granate doch bei den Islanderinnen angreifen muss – auch bei seiner Bianca: „Wenn du das Gefühl hast, ein Mädel könnte dir taugen, dann geh’ drauf. Ich weiß, ich schieß’ mir gerade ins eigene Bein. Ich weiß, wie attraktiv Bianca ist, aber ich habe kein Recht ihr irgendetwas zu verbieten und auch nicht dir.” What? Er gibt seine Bianca frei. Was stimmt mit Adriano nicht? Warum lässt er Bianca so oft links liegen? „Wir haben heute nicht einmal geredet!”, so Bianca traurig.

Emilia findet dieses Verhalten nicht ok und nimmt Adriano in die Mangel: „Ich finde, du solltest ihr mehr Zuneigung schenken! Ich habe das Gefühl, von ihrer Seite ist da viel mehr, als von deiner Seite”. Das spürt der Münchner selbst und gesteht Fynn: „Eigentlich sagt mein Kopf, dass mit Bianca ist genau das Richtige, aber mein Herz ist noch nicht soweit. Ich habe kein Problem über Gefühle zu reden, nur ist es dann einfach wichtig, dass Gefühle da sind. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige für Bianca bin”. Endstation oder kriegt Adriano emotional noch die Kurve?

Full-Circle Gefühlschaos

Angelina, Emilia, Finn Emma, Alex, Francesco und Paco haben bisher auf der Insel der Liebe noch bei keinem so richtig emotional angedockt. So nutzen sie den Tag, um sich besser kennenzulernen und emotional zu sortieren. „Alex ist ein sehr attraktiver Mann”, so Angelina, die wohl ein Auge auf den Hamburger geworfen hat. Der trauert allerdings irgendwie immer noch „seiner” Nicole hinterher. Trotzdem versucht der 28-Jährige mit einem Boxtraining bei Emilia zu landen. Francesco wiederum hat auch die Blondine im Visier. Full-Circle Gefühlschaos! Bis zum Abend müssen sich aber alle entschieden haben, denn die nächste Paarungszeremonie steht an… “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Emma spricht über ihr schlimmstes Date!