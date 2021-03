Love Island 2021: So will Nicole die Jungs um den Finger wickeln!

Das Insel-Spektakel steht in den Startlöchern! Bei RTLZWEI startet am 8. März die neue Staffel von “Love Island”. Liebeshungrige Singles wollen in der Datingshow ihre große Liebe finden – dazu zählt auch Nicole. Die 29-Jährige hat nun bei KUKKSI verraten, wie sie die Jungs um den Finger wickeln will.

Die Projektassistentin aus Stuttgart wagt sich bei “Love Island” in das Liebes-Abenteuer und will ihren Traummann finden. Die Schönheit hat offenbart, weshalb es bei ihr in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat. “Ich denke, weil ich über die Jahre gemerkt habe, was mir wichtig ist und was ich will. Bisher war der richtige Mann noch nicht dabei. Ich glaube aber, dass ich bei ‘Love Island’ den richtigen Mann finden werde und ich bin bereit, mich zu verlieben”, erzählt Nicole im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Nicole ist zunächst zurückhaltend

Die 29-Jährige hat auch verraten, ob sie eher schüchtern oder offen gegenüber Männern ist. “Ich bin ganz am Anfang etwas zurückhaltend, aber das legt sich relativ schnell. Dann bin ich schon jemand, welcher auf andere zugeht und die Gespräche sucht”, erzählt sie uns. Und wie will sie die Jungs um den Finger wickeln? “Auf den ersten Blick ist es immer das Aussehen. Aber ich würde ihn mit meinem Charakter um den Finger wickeln. Ich glaube, dass ich den Mann mit meiner Art begeistern würde. Charakter ist mir wichtiger, als das Aussehen”, so Nicole.

Bei Männern kann sie schon mal zickig sein

Sie gibt aber auch zu: Insbesondere bei Männern kann sie schon mal die Krallen ausfahren. “Bei Frauen bin ich eigentlich nicht zickig – auch im Freundeskreis nicht. Aber in der Beziehung war ich es schon teilweise. Bei Männern kann ich dann aber schon mal launisch sein”, meint die Projektassistentin. Ihr Umfeld findet es super, dass sie bei “Love Island” nach Mr. Right sucht. “Meine Familie und Freunde haben sich gefreut und finden das richtig cool. Sie meinen auch, dass ich mutig bin und sie sich selber das nicht getraut hätten. Sie stehen voll und ganz hinter mir”, plaudert Nicole aus. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: So geht Fynn mit Konkurrenz um!