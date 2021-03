Love Island 2021: So viele Kinder will Liza haben!

Liza sorgte bei “Love Island” mit einer Bauchtanz-Performance für Begeisterung bei den Jungs. In der Kuppelshow will die Kandidatin ihre große Liebe finden und hat große Pläne. Denn die Beauty will eine große Familie gründen, wie sie jetzt verriet.

Die Kandidatin hat einige Ansprüche an ihren Traummann – er sollte vor allem sehr groß sein. “Für mich ist wichtig, dass der Mann mindestens 1,93 Meter groß ist. Er sollte sportlich sein, aber muss kein Muskelpaket sein. Treue und Ehrlichkeit wäre mir auch sehr wichtig. Er sollte ein Familienmensch sein und nicht jede Woche mit seinen Kumpels feiern gehen, sondern sich für die Familie Zeit nehmen”, verriet Liza im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Liza will mehrere Kinder

Liza hat mit ihrem künftigen Traummann große Pläne und will eine Familie gründen. “Es müssen in jedem Fall Kinder gezeugt werden – aber natürlich nicht in der Show. Vielleicht Zwillinge und dann noch ein drittes Kind. Und auch heiraten ist für mich wichtig. Ein gutes Vorbild sind für mich Yasin und Samira aus ‘Love Island’, welche nach der Show geheiratet haben und ein Kind bekommen haben. Vielleicht klappt es ja auch bei mir”, erzählt sie uns.

So stellt sie sich ihre Hochzeit vor

Neben der Familienplanung sollen auch die Hochzeitsglocken läuten. “Das wird eine sehr heftige Hochzeit, da ich aus der Ukraine komme. Ich glaube, jeder weiß, wie russische Hochzeiten sind. Das Kleid wird pompös, gutes Essen und Feiern bis es nicht mehr geht. Es wird auch lustige Spiele auf der Hochzeit geben. Kaffee und Kuchen gibt es nicht – es wird eine Dauer-Party von zwei bis drei Tagen”, verriet Liza.

Geschlechtsverkehr vor der Kamera käme für Liza nicht in Frage. “Sex vor der Kamera wäre für mich keine Option. Der Mann sollte damit etwas warten. Umso länger er wartet, umso mehr schätzt er die Frau auch. Männer sind Jäger. Wenn die Beute ihm zu leicht kommt, ist das uninteressant für ihn und verlieren schnell das Interesse”, sagt sie.

Bisher hatte Liza nur zwei Beziehungen: “Die meisten Männer wollen nur das Eine. Ich hatte bisher zur zwei Beziehungen und hatte auch nur mit den zwei Männern geschlafen. Früher hatte man zuerst geheiratet. Heute hat man eher Sex ohne feste Bindungen – für mich wäre das nichts. Ich will einen Mann, der eine Familie gründen und später heiraten will.” “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island-Liza: Ihr Date stank nach Zwiebeln!