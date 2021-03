Love Island 2021: So sieht die Villa auf Teneriffa aus!

Es geht endlich wieder los: Bei RTLZWEI startet die neue Staffel von “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”. Das Abenteuer der Islander findet zum ersten Mal auf Teneriffa statt. Nun gibt es auch erste Bilder der Villa!

Frühlingszeit ist Paarungszeit. “Love Island” startet in die fünfte Runde. In einer traumhaften Villa auf Teneriffa erwarten die attraktiven Islander drei Wochen voller aufregender Flirts, unvergesslicher Dates und vielleicht sogar die wahre Liebe. Die neue Liebesunterkunft der Islander bietet eine paradiesische Kulisse mit viel Zeit für romantische Zweisamkeit.

Infinity Pool und Wellnessbereich

Die neue Villa kann sich sehen lassen. Der Poolbereich umfasst 160qm und einen Infinity-Pool mit einem atemberaubenden Blick aufs Meer. Im Garten können die Islander bei frühlingshaften Temperaturen die Sonne genießen oder im Fitnessbereich ihre Muskeln stählen. Neu ist der im Garten angrenzenden 40qm große Wellnessbereich. Pure Erholung garantiert! Der Whirlpool und die Sauna bieten die optimalen Plätze für heiße Flirts oder um einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Kulinarisches Blumenmeer und zwei kuschelige Hotspots

Die neue Außenküche ist ein Traum aus Blüten. In der phänomenalen blumigen Küche (30qm) zieren tausende verschiedene künstliche Blumen die Decke und die Wände. Ein weiteres Highlight ist das gemütliche Daybed, welches balkonartig neben dem Infinity-Pool zu finden ist. Von hier haben die Islander den ganzen Garten Blick. Die unendliche Weite des Meeres liegt ihnen dabei zu Füßen. Bereit für die Liebe von hier bis zum Horizont. Das Daybed lädt die Islander ein sich für Gespräche zurückziehen oder Arm in Arm die einmalige Aussicht genießen. Die neue Liebes-Villa hat nicht nur einen großartigen Gartenbereich, sondern auch einen romantischen Innenhof von 350qm Größe. Hier empfängt Moderatorin Jana Ina Zarrella die Islander regelmäßig an der Feuerstelle, um die Paarungszeremonien durchzuführen.

Ungestörte Zweisamkeit

“Love Island“ ohne Private Suite, wäre nicht „Love Island“. Auch die neue Villa verfügt über diese besondere Location. Auf 50qm bekommen ausgewählte Couples die Chance sich ungestört näher kennenzulernen. Doch es gibt noch eine weitere Date-Location in der Villa. In einem 55qm großen Außenbereich können die Islander fernab vom Villatrubel die Zeit zu zweit genießen. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Melissa Damilia: Sie spricht über ihr Love Island-Comeback!

Bilder aus der Villa