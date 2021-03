Love Island 2021: So geht Adriano auf Mädels zu!

Die Singles bei “Love Island” suchen ihr Liebes-Glück. Adriano gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel der Kuppelshow. KUKKSI hat den 26-Jährigen vorab zum Interview getroffen: Der Automobilkaufmann und Student plaudert aus, was ein absolutes No-Go bei einer Frau für ihn wäre und was er von der Teilnahme in dem Datingformat erwartet.

Adriano will sich bei “Love Island” endlich verlieben. “Es kann bei ‘Love Island’ passieren. Ob ich aber wirklich die große Liebe finden werde, wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall offen dafür”, sagt der 26-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI. Seine Freunde und Familie stehen komplett hinter ihm – auch, wenn die Gefühle zunächst gemischt waren. “Erstmal waren es gemischte Gefühle, aber das ist auch verständlich. Denn sie machen sich Sorgen und Gedanken. Sie wissen, wer und wie ich bin und deshalb habe sie in mich Vertrauen, dass ich das schon meistern werde. Das gibt mir auch viel Rückenwind und habe hoffentlich die beste Zeit meines Lebens”, erzählt uns Adriano.

So will Adriano die Mädels um den Finger wickeln

Der 26-Jährige hat auch verraten, wie er auf Mädels zugeht. “Ich bin eher extrovertiert und rede sehr gerne. Ich liebe es, mit Menschen interagieren und mit Kommunikation gehe ich auch an die Mädels ran. Und dann merkt man schnell, ob dieses Gespräch eine Eigendynamik gewinnt oder es das nicht tut. Und wenn das gut läuft, kommt dann der Punkt, wo man sich haben will”, sagt der Single. Zwar ist die Optik für ihn wichtig, aber entscheidender ist der Charakter: “Die Optik ist natürlich der Schlüssel, aber eben nicht alles. Der Charakter ist aber etwas wichtiger, denn dieser entscheidet, ob man zusammen bleibt oder nicht. Die Optik ist vergänglich. Der schönste Mensch sieht in 20 Jahren auch völlig anders aus. Der Charakter hat für mich daher den größeren Wert.”

Das wäre das absolute No-Go bei einer Frau

Adriano ist ein absoluter Tierfreund – sollte seine Mrs. Right keine Tiere mögen, wäre das für ihn ein absolutes No-Go. "Wenn eine Frau keine Tiere mag, wäre das für mich ein absolutes No-Go. Das wäre ein Punkt, der bei mir nie funktionieren würde. Wenn sie sagen würde, dass sie mit Tieren nichts zu tun haben würde, geht das für mich nicht. Tiere nehmen in meinem Leben eine sehr große Rolle ein und habe eigentlich immer ein Haustier", sagt Adriano. "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.