Love Island 2021: Philipp crasht das erste Couple!

Bei RTLZWEI startete am Montagabend die neue Staffel von „Love Island“. „Liebe wunderschöne Islanderinnen, es geht los: eure allererste Paarungszeremonie und auch für mich das erste Mal. Kommt mal mit zur Feuerstelle“, so die ersten Worte von Sylvie Meis, als sie als neue „Love Island“-Moderatorin die Villa betritt und Andrina, Lisa, Sarah und Sina begrüßt.

Die erste Paarungszeremonie hat es in sich und schon erste Überraschungen parat: Sylvie Meis‘ Premiere als „Love Guard“ endet als Betriebsunfall. Mitten in einer Moderation bleibt die 43-Jährige mit ihrem Absatz zwischen zwei Bodendielen stecken. Sie stolpert, setzt sich hin und ruft lachend um Hilfe: „Wir haben einen Betriebsunfall!“ Doch Sylvie zieht den Schuh aus und kann sich selber befreien: „Das ist typisch für mich. Da stehe ich in der glamourösesten Show und dann sitze ich hier und muss meinen Schuh ausziehen!“

Das erste Couple wird gecrasht

Doch es warten noch vier weitere Herausforderungen auf Sylvie Meis: Die heißen Islander Jannik, Robin, Domenik und Philipp. Nachdem Jannik alle Islanderinnen mit Küsschen begrüßt hat, gesteht Sylvie flirtend: „Hallo Jannik, ich möchte dich auch abknutschen, aber wir dürfen nicht. Schade, oder?“ Jannik kontert: „Noch ist es nicht zu spät!“ Doch statt einer Antwort hält Sylvie ihren Ehering hoch und lacht: „Doch Jannik, es ist zu spät. Schau mal, mein Ehering – aber die Girls sind Single!“ Und so kann die erste Paarungszeremonie starten, in der direkt das erste Couple gecrasht wird!

Liebeskarussell um Andrina

Jannik ist der erste Islander der sich aussuchen kann, ob er sich mit Andrina, Lisa, Sarah oder Sina vercouplen möchte. „Mädels, wenn ihr denkt, Jannik ist ein lecker Ding und glaubt mir, das ist er –, dann macht jetzt einen Schritt nach vorne“, ermutigt Sylvie Meis die vier Islanderinnen. Andrina zögert nicht lange und stellt sich auf das Herz vor ihr auf dem Boden. „Das wäre jetzt auch meine Wahl gewesen. Ich bin froh, dass du nach vorne getreten bist“, so Jannik. Damit steht es fest: Das erste Couple der sechsten „Love Island“-Staffel, das auch als eines der Couples mit der kürzesten Lebensdauer in die „Love Island“-Geschichte eingehen wird. Doch dazu unten mehr …

Keine will Robin – Robin will Sarah

Für Robin läuft es nicht so gut. Ob es daran liegt, dass er zuvor gesteht: „Ich hatte bisher noch keine längere ernsthafte Beziehung!“? Keine Islanderin möchte sein Couple sein, keine tritt für ihn vor. Jetzt ist Robin am Zug: „Meine Entscheidung ist ziemlich schnell gefallen. Die Dame in Rot, sie ist absolut mein Typ“, so Robin mit Blick auf Sarah. Strahlende Augen und ein fettes, fettes Grinsen bei Domenik, als Sina für ihn nach vorne tritt: „Das wäre auch meine erste Wahl gewesen!“

Für Jannik bleibt abgewiesene Lisa

Der letzte Islander, der bei dieser Paarungszeremonie an der Reihe ist, ist Philipp. Es ist Lisa, die bei dem 24-Jährigen nach vorne tritt. Doch die 23-jährige Blondine bekommt einen Korb von Philipp: „Ich will ehrlich sein. Ich hätte mich anders entschieden. Ich würde Andrina wählen!“. Damit crasht der Mainzer ein bestehendes Couple und Jannik steht alleine da. Der scheint es gelassen zu nehmen: „Kein Problem!“, witzelt der 26-Jährige. Und nun? „Jannik, wir haben noch ein Singlegirl – unsere Lisa“, erklärt Sylvie. „Und das heißt, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass ihr jetzt ein Couple seid!“ Um kaum sind die vier Couples dabei sich näher kennenzulernen, kommt Granate Lena in die Villa und pickt sich zwei Boys für ein romantisches Picknick…. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Kandidatin Andrina war die Schweizer Bachelorette!